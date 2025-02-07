Соблюдайте ПДД – дешевле выйдет

За 2024 год в ДТП в Гатчинском округе погибло 42 человека, в том числе трое детей. И это слишком высокие цифры. Для нормализации обстановки сотрудники гатчинской ГАИ проводят профилактическую работу, патрулируют наиболее аварийные участки, а помогают им в этом силы Главка.

За 2024 год в дорожно-транспортных происшествиях в Гатчинском округе получили травмы различной степени тяжести

249 человек. В том числе 42 пешехода. 10 пешеходов погибли, причем в основном это были люди пенсионного возраста, старше 60 лет, попавшие под колеса по собственной невнимательности.

- Это во многом зависит от самого пешехода – произойдет наезд или нет, – говорит начальник Отдела ГАИ УМВД России по Гатчинскому району Александр Соколов. – Реальность такова, что под колесами автотранспорта гибнут чаще всего нарушители. Если соблюдать правила дорожного движения – смотреть, куда идешь, где переходишь проезжую часть, какая ситуация на дороге – шансов угодить под машину гораздо меньше. Когда люди идут в темноте по краю проезжей части и думают, что водители должны их видеть, когда игнорируют пешеходные переходы, полагая, что им должны уступить дорогу, здесь и происходят трагедии.

Понятно, что пешеход на переходе имеет преимущество. Понятно, что водитель обязан его пропустить. Но есть обязанность и пешехода, который должен убедиться в безопасности своего маневра. К чему мы сейчас и призываем, работая со школьниками и их родителями. Потому что примеров неправильного поведения детей на дороге, к сожалению, достаточно. Прошлым летом в деревне Погост подросток – дачник из Петербурга – находился на шоссе без цели перехода и был сбит насмерть проезжавшей машиной. Как получилось, что ребенок в сознательном возрасте не знал элементарных правил?

- Летом во время каникул обстановка обостряется?

- У нас новая напасть: несовершеннолетние на мотобайках. Это мотоциклы-внедорожники на широких шипованных колесах, которые пользуются большим спросом среди молодежи. Они продаются как спортинвентарь и предназначены для езды вне дорог общего пользования: в поле, в лесу либо на специальной площадке. Но как только эта техника появляется на дороге общего пользования: на шоссе, на грунтовой дороге – к ней сразу предъявляются определенные требования: наличие государственных регистрационных знаков, постановка данного транспортного средства на учет и наличие у водителя удостоверения категории «А», потому что двигатель там довольно мощный –

300–800 кубов, есть и литровые моторы. И когда этот мотобайк выезжает на шоссе, к нему применяются все меры административного воздействия в соответствии с 12 главой Административного кодекса РФ. Транспортное средство и водитель без документов – мотобайк подлежит постановке на спецстоянку. А принести потом документы госавтоинспектору родители катавшегося подростка не могут, потому что никаких документов у них попросту нет. Максимум, чек из магазина.

- Это опасное катание?

- Конечно. И удивляют родители, которые рискуют жизнью и здоровьем ребенка ради удовольствия. Летом было очень много таких водителей: дети разъезжали по всему району, по садоводствам, мешали, шумели. Мы создавали специальный экипаж, патрулировали деревни и успешно задерживали этих подростков. Проводили воспитательную работу с детьми и родителями, но, к сожалению, не до всех еще донесли степень ответственности и риска.

- Основные причины ДТП прошлого года?

- Ничего не меняется. Главной причиной остается нарушение правил дорожного движения, и на первом месте – выезд на полосу встречного движения. А это, как правило, сопряжено с превышением скорости, если ДТП с пострадавшими. В места концентрации таких аварий мы стараемся ставить либо передвижные, либо стационарные камеры-скоростемеры.

- Камеры висят почти во всех населенных пунктах Гатчинского округа, и ограничение установлено – 40 км/ч. Это работает?

- В 1961 году, когда были приняты обязательные для всех правила дорожного движения, в населенном пункте не случайно установили скоростной предел 60 км/ч – это та безопасная скорость, при которой водитель может успеть среагировать. На скорости 80 км/ч уже не успеет. Прошлым летом в Мариенбурге на Северной улице на пешеходном переходе погибла молодая девушка: ее сбила машина, проехавшая железнодорожный переезд. Казалось бы, большой скорости там быть не может, и тем не менее…

Мы по всему району в населенных пунктах стараемся ограничить скорость до 40 км/ч, тогда водители, пользуясь тем, что за превышение скорости в пределах 20 км/ч штраф не предусмотрен (хотя это все равно нарушение!), будут ехать не быстрее 60 км/ч.

- Сейчас модно стало получать права сразу по достижении совершеннолетия. Насколько подготовлены эти новоиспеченные водители, и часто ли они попадают в аварии?

- Довольно часто, и среди молодых водителей со стажем до трех лет есть погибшие. Мы работаем непосредственно с авто-школами, проводим у них занятия – пытаемся до будущих водителей донести, что ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами, нельзя отвлекаться за рулем, надо четко понимать, что делаешь и смотреть на два-три шага вперед.

- Молодые водители любят пользоваться каршерингом…

- Это отдельная категория, которой мы уделяем особое внимание и днем, и ночью. Да, раньше мало было получить водительские права – надо было еще накопить на машину: родители не всем давали кататься. Теперь проблем нет: 18-летний гражданин получает права, оформляет себе личный кабинет в каршеринге и едет. Как он едет – большой вопрос.

Кроме того, каршеринг популярен у разных лиц. В ночное время мы категорически останавливаем эти автомобили и проверяем, не дожидаясь нарушений. Потому что очень часто за рулем таких машин сидят неблагонадежные люди: либо лишенные прав, либо в наркотическом или алкогольном опьянении.

- Много ездит пьяных за рулем?

- За 2024 год только нашим подразделением было оформлено 509 водителей в состоянии алкогольного опьянения, плюс здесь пребывали для усиления строевые подразделения Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мы инициировали прибытие нарядов для стабилизации обстановки. Их численность гораздо выше, и задерживали они куда больше нарушителей. Так что общая численность выявленных пьяных водителей доходит до полутора тысяч. Сейчас мы продолжаем каждые выходные проводить операцию «Нетрезвый водитель».

Среди задержанных в 2024 году – 49 злостных нарушителей, тех, кто попадается пьяным за рулем по второму, по третьему разу. Их уже привлекали к уголовной ответственности, дали обязательные работы с большим штрафом – они опять садятся за руль нетрезвыми.

За 2024 год произошло 73 ДТП с участием пьяных водителей (общий вал ДТП – 3125), в 27 из этих аварий погибли восемь человек, и 30 получили травмы.

Чтобы предотвратить трагедии, мы призываем граждан сообщать ГАИ о пьяных водителях. Мы незамедлительно реагируем на эту информацию, и уже много примеров, когда при помощи граждан инспекторы ДПС задерживали пьяного за рулем.

В группе риска – еще одна категория: пожилые водители. Когда человеку за 70, здоровье уже не то, реакция не та, плюс люди принимают разные препараты в силу возраста и не учитывают (а может быть, и учитывают, но никому не говорят) побочные эффекты. А многие таблетки притупляют внимание. В 2024 году обновился перечень препаратов, под действием которых запрещено управлять транспортным средством. И в этом списке есть даже супрастин – антигистаминный препарат, вызывающий сонливость.

- За это нарушение предусмотрена какая-то ответственность?

- Отдельной статьи за употребление лекарств за рулем нет – есть статья 12.8: управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе алкогольного, наркотического и медикаментозного. Зачастую инспектору на дороге сложно понять, под воздействием чего находится водитель. Чтобы зафиксировать опьянение, нужно направить водителя на освидетельствование. В 98 случаях из 100 факт приема лекарств вскрывается при ДТП, в которых погибли либо пострадали люди. У всех участников этих событий, даже невиновных, берется биоматериал на анализ. Тут-то и выясняется, что в организме человека был препарат, под воздействием которого запрещено управлять транспортным средством. А нештатная ситуация на дороге может возникнуть в любой момент.

- Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об ужесточениях санкций за нарушение ПДД.

- С 2025 года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Увеличились суммы штрафов по статьям 12.6 – непристегнутый ремень безопасности, 12.8 – управление в состоянии опьянения, 12.9 – превышение установленной скорости, 12.12 – проезд на запрещающий сигнал светофора, 12.26 – отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 12.37 – неисполнение водителем обязанности по страхованию гражданской ответственности, часть 3 статьи 12.27 – употребление алкоголя после ДТП: правила дорожного движения обязывают участника аварии до приезда сотрудников ГАИ не употреблять алкоголь.

Так, за непристегнутый ремень штраф вырос с 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, такую же сумму придется заплатить за игнорирование запрещающего сигнала светофора, а повторный проезд на красный обойдется в 7,5 тысяч рублей (было 5 тысяч); с

30 тысяч до 45 тысяч вырос штраф за управление в состоянии опьянения. За превышение скорости увеличился штраф в зависимости от порога нарушения: от 750 рублей до 7500 рублей, а скидка за оплату штрафа в течение 30 дней со дня вынесения постановления уменьшилась и составляет только 25%, а не половину, как раньше.

За остановку и стоянку в неположенном месте вместо полутора тысяч штраф 2250 рублей, то же самое – за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, встречный разъезд, движение по обочине и пересечение организованной транспортной или пешей колонны.

За отсутствие полиса ОСАГО – штраф от 800 рублей на первый раз и до 3000–5000 рублей за повторное нарушение. Так что дешевле не нарушать и соблюдать.

Беседовала Екатерина Дзюба