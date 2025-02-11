Безопасность в судах – дело службы судебных приставов

— Николай Максимович, для большинства граждан работа судебных приставов ассоциируется с взысканием долгов, но судебные приставы — это ещё и сотрудники, которые обеспечивают безопасность в судах.

— Действительно, в органах принудительного исполнения есть такое подразделение, сотрудники которого занимаются обеспечением установленного порядка деятельности судов, и к ним предъявляются особые требования. На судебных приставов по ОУПДС возложены серьёзные задачи: обеспечение безопасности судей, свидетелей и иных участников судебных процессов, привод в суд либо к судебному приставу-исполнителю или дознавателю.

Так, за прошедший год сотрудниками силового блока регионального управления обеспечена безопасность при проведении более 24 тысяч судебных заседаний, предотвращен пронос в здания судов более 4 тысяч запрещенных предметов, выявлено и задокументировано более 900 фактов нарушения административного законодательства в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов. В период совершения исполнительных и иных действий судебными приставами по ОУПДС оказано содействие органам внутренних дел в задержании 50 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 5 – за совершение преступлений средней тяжести.

— Как осуществляется пропускной режим в зданиях судов?

— Все граждане, прибывающие в суд, пропускаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность и судебной повестки (при наличии таковой). Все обязаны при входе сообщить судебному приставу по ОУПДС о цели своего визита, предъявить ему в развернутом виде документ, удостоверяющий личность, при наличии представить документ, обязывающий или предоставляющий право прибыть в суд, а также пройти обязательный личный осмотр и осмотр ручной клади, в том числе при помощи технических средств.

— Какими ещё полномочиями обладают судебные приставы по ОУПДС?

— Выполнение судебным приставом по ОУПДС своих профессиональных функций предполагает ситуации, в которых возникает необходимость проверки документов, задержания, досмотра и доставления в служебное помещение правонарушителя.

В случаях, предусмотренных законом, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, если иные меры не обеспечили исполнения возложенных на них обязанностей.

Также сотрудники силового блока ведомства осуществляют работу по исполнению постановлений судей о принудительном административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Так, за 2024 год судебными приставами по ОУПДС Ленинградской области до Государственной границы Российской Федерации препровождено более 2 700 иностранных граждан или лиц без гражданства.

— Хорошая физическая подготовка важна для судебных приставов?

— Судебные приставы по ОУПДС способны реагировать на любые правонарушения в суде и в процессе исполнения его воли.

Готовность сотрудников ведомства к пресечению противоправных деяний – результат планомерных занятий служебно-прикладными видами спорта: комплексным единоборством, служебным двоеборьем, стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия. По данным видам спорта регулярно проводятся соревнования на различных уровнях, что служит пропаганде здорового образа жизни, вовлечению сотрудников службы в систематические занятия физической культурой.

— Из нашей беседы стало понятно, что работа судебного пристава — разноплановая, ответственная и интересная. А как попасть на службу?

— Профессия судебного пристава не только интересная, но и обеспечивает хорошие социальные гарантии и конкурентную заработную плату. Кандидатам мы предлагаем стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги лет, специального звания и надбавок за особые условия; обеспечение форменным обмундированием; ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; медицинское обслуживание; санаторно-курортное лечение в двух ведомственных санаториях на берегу Черного моря и в Московской области не только для сотрудника, но и для членов его семьи; возможность обучения в ВУЗах

и направление на обучение детей по целевому направлению.

— Кто может стать кандидатом?

— Кандидатами могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 40 лет (при наличии специального звания до 55 лет), соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности.

С полным перечнем требований к кандидатам можно ознакомиться на сайте регионального управления в разделе «Порядок прохождения государственной службы». Для соискателей там же размещён полный список необходимых документов и бланков, доступных для скачивания. По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефонам в Управление: (812)630-34-31, 630-34-68, 630-34-09. Резюме можно направить на адрес электронной почты: ogsk@r47.fssp.gov.ru.

Присоединяйтесь к команде профессионалов!

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области