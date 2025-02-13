Русь белокаменная в тканях

«Православная Россия» – один из последних проектов квилт-студии «Гатчина». Как рассказала ее руководитель, член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга Наталья Косьянковская, проект был задуман несколько лет назад.

- Мы захотели посвятить его нашей русской архитектуре, нашим православным храмам, – говорит Наталья Юрьевна. - Изначально мы хотели сделать графическую черно-белую коллекцию из натурального драпа. Но, как оказалось, белые и черные лоскутки этой ткани найти трудно, и панно в итоге выполнены в цветном изображении. Изображения храмов дополнили полосками из тех же тканей, своего рода выкрасками, напоминающими деревенские половички. Такие половички можно увидеть в небольших сельских храмах. Получились стильные ассиметричные композиции, не очень характерные для лоскутного шитья.

Премьера цикла «Православная Россия» успешно состоялась в 2023 году в Архангельске в рамках проекта «Коллекция лоскутного шитья мастеров России». Также эти работы были представлены на фестивале «Душа России» в Москве и в Центре творчества юных в Гатчине.

На выставке в библиотеке им. А.С. Пушкина представлены работы восьми мастеров лоскутного шитья из квилт-студии «Гатчина». Общая идея была одна, но каждая из художниц сама разрабатывала свою тему – кому что ближе к сердцу.

Как говорит участница квилт-студии «Гатчина» Ольга Александровна Рыкунова, большую часть творческого процесса занимает подготовительная работа. Сначала задается тема проекта, которую каждый художник проживает изнутри, пропуская через призму своего восприятия. Затем в игру вступают образы, которые сыграли какую-то роль в судьбе человека. Создается композиция, подбираются ткани, и только потом все это отшивается.

Наталья Косьянковская представила на выставке «Православная Россия» работу «Церковь Покрова-на-Нерли».

- Я четыре года работала в Суздале на Всероссийском фестивале лоскутного шитья «Душа России», и Суздаль стал для меня чуть ли не родным городом, – говорит она.

Ирина Дмитриевна Гецман побывала на Соловках, где ее особенно поразил храм на Секир-горе, ставшей последним приютом для многих узников лагеря.

Сельский храм с небольшим домиком и заборчиком изобразила Елена Александровна Котова: он напоминает ей любимые места в Псковской области.

Художница Александра Сергеевна Осипова посвятила две своих работы монастырю Александра Свирского в Ленинградской области и церквям в Угличе.

Ольга Гавриловна Буханцова представила панно «В лесах и на горах», за основу которого взят образ Таицкой церкви.

Работа Галины Валентиновны Пустовойт «Русская Атлантида» стала отражением ее впечатлений от пребывания в Калязине, где сохранились ушедшие под воду храмы и колокольни.

Евгения Борисовна Бочина представила панно «Город Белогорск», Ксения Борисовна Томбак – «Псков» с его старинными белокаменными церквями.

Интересно, что все работы из цикла «Православная Россия» выполнены из натурального драпа – ткани, которую сейчас не встретишь в магазинах.

- Раньше женщины ходили в драповых пальто, а сейчас в основном в куртках, – говорит Наталья Косьянковская. - Мы собирали старые драповые пальто по родственникам и знакомым, лицевали, отстирывали, гладили. Драп традиционно красился в приглушенные тона – в таких же тонах получились и наши работы, за исключением добавления ярких белых и красных лоскутов.

Проект «Православная Россия» можно без всякой натяжки назвать экологическим.

- Мы не выбрасываем старые вещи на помойку, не захламляем планету, – отмечает Наталья Юрьевна. - Мы даем старым изделиям новую жизнь: делаем из них декоративные панно, которые радуют нас и наших зрителей. Можно сказать, что эти панно – своего рода наши семейные архивы, воспоминания, ведь в основном эти драповые пальто из наших семей, от наших родителей. В каждом изделии сохраняются частички души тех, кто носил эти вещи.

Выставка «Православная Россия» дополнена яркими орнаментальными работами Галины Пустовойт и Натальи Косьянковской, выполненными в традиционной народной технике.

Напомним, студия лоскутного шитья «Гатчина» была основана в 2002 году Натальей Косьянковской. Все эти годы студия существует на общественных началах. В коллективе занимаются женщины разных профессий и возрастов, но всех их объединяет любовь к творчеству и народным традициям. Студийцы осваивают технологии, азы композиции, цветоведения, дизайна.

Квилт-студия «Гатчина» – неоднократный лауреат и дипломант различных всероссийских фестивалей лоскутного шитья. За время своей деятельности наши лоскутницы выполнили 20 арт-проектов. Начиная с 2008 года, квилт-студия организует в Гатчине Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». За все эти годы студия организовала или принимала участие в 186 выставках. Работы студии экспонировались на фестивалях в Латвии, Финляндии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Канаде, США, Японии, Китае, Белоруссии. И всякий раз наши мастера не оставались без наград, восторженных отзывов и просто признаний в любви к их творчеству.

Выставка «Православная Россия» квилт-студии «Гатчина» открыта в центральной районной библиотеке

им. А.С. Пушкина до 2 марта. Адрес: Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, 15а.

Юлия Лысанюк