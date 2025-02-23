Капитан 1-го ранга в отставке Виктор Иванов: слово офицера

«Русский воин идёт на службу не из-за денег. Он смотрит на войну, как на исполнение своего священного долга,

к которому он призван судьбою…». Адмирал С.О. Макаров

В переменчивой нашей истории многие праздники утратили былое величие. На памяти одного поколения могучие демонстрации 7 ноября и 1 мая сменились крохотными собраниями пожилых людей у памятника Ленину. Хорошо это или плохо? Не нам судить. Только время расставит все по своим местам. Советские праздники, в том числе и ближайшее 23-е, постепенно дрейфовали от по-настоящему торжественных, несущих в себе значительные смыслы, к тихим, «домашним». «Мужской» день? Вот тебе носки! С воинским праздником стали поздравлять всех подряд. Безусых школьников, молодых людей, счастливых от того, что они ловко «откосили» от армии. Вполне можно предположить, что отдельные домохозяйки поздравляют с Днем защитника своих мальчиков-котиков и кормят по такому случаю особенным, «праздничным» обедом.

Специальная военная операция внесла, конечно, свои коррективы в восприятие Дня защитника Отечества. На экранах телевизоров, в интернет-сюжетах стали появляться настоящие воины, наши защитники. Нынешнее суровое время возвращает празднику его изначальное, подлинное содержание. Однако для того, чтобы заслужить гордое звание «защитник Отечества», мало уметь держать в руках оружие и носить на плечах погоны. Необходим некий сплав качеств характера, принципов, убеждений, которые позволят с уверенностью сказать: «Да, этот человек настоящий российский воин!»

Сегодня на примере нашего с вами земляка Виктора Васильевича Иванова, капитана 1-го ранга в отставке, попробуем ответить на вопрос, кто он, настоящий русский офицер, каковы его фундаментальные качества? И что нужно сделать для того, чтобы вновь научиться воспитывать такого рода офицеров?

Простота в общении

Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. Здесь без малого 25 лет Виктор Васильевич преподает дисциплины, связанные с безопасностью жизнедеятельности и военным делом. Только что прозвучал звонок об окончании очередного занятия. Рабочий день нашего героя окончен. Есть время для «душевного разговора», как определили мы по телефону предстоящую встречу.

Пустой класс. Из-за преподавательского стола встает среднего роста пожилой мужчина. Короткая стрижка, светлые волосы, такие же светлые, прозрачные глаза за стеклами очков, тельняшка под толстой шерстяной рубашкой. Общий «простецкий» вид. Если бы не знал, что передо мной бывший «каперанг», как называют сокращенно на флоте офицеров в этом звании, никогда бы не поверил.

- Надену парадный китель, все свои награды, а их у меня аж 68 штук, сразу поверите! – улыбается Виктор Васильевич.

Не успеваем приступить к разговору, как раздается звонок простенького кнопочного телефона собеседника. Приподняв очки, смотрит номер, сбрасывает вызов.

- Это опять крохоборы, наверняка.

- Что за крохоборы?

- Мошенники! Меня некоторое время назад хотели на деньги, как сейчас говорят, «развести». И представьте, им едва не удалось, так всё убедительно было…

Виктор Васильевич начинает рассказывать. Не будем утомлять читателя пересказом примитивных схем преступников. Оставалось только то и дело удивленно вздыхать: «Нельзя же быть таким наивным, Виктор Васильевич!» Старый моряк разводит руками: «Я думал, людям помочь надо!»

С другой стороны, чему тут удивляться? У поколения, к которому принадлежит наш герой, сознание, воспитание, весь жизненный опыт вообще не про материальное, не про деньги. Те идеалы, на которых они воспитывались, система взаимоотношений между людьми не предполагают такой беспардонной лжи и наглости, которыми пользуются нынешние мошенники.

- Меня мама как воспитывала? Видишь животинку: кошку, птичку, да и растение – не тронь, не навреди, не сломай. Бережно относись ко всему, что тебя окружает.

- Вы родились в Ленинграде?

- Нет, у меня мама родом из Петрограда. В 1919-м, когда она появилась на свет, город еще так назывался. А я родился за шесть дней до конца войны, 3 мая

1945-го в поселке Мста, Удомельского района, Калининской области.

Мне часто снится Мста родная,

Курган над тихою рекой.

Нет, не найти роднее края,

Здесь обретаем мы покой…

Да, мы совсем забыли сообщить читателю, что Виктор Васильевич еще и литератор. Автор девяти поэтических сборников. Впрочем, морская профессия и литература очень часто связаны. Моряки – романтики, что ни говори.

- Я еще и музыкантом мог бы стать. Первый класс школы окончил в Мсте, а потом мы переехали в городок Дно Псковской области. Там крупный железнодорожный узел. Мой отец был железнодорожником, окончил трудовой путь на железных дорогах главным инженером Варшавской дороги и Балтийского вокзала в Ленинграде. В городе Дно и прошло всё мое детство. Там я стал играть в духовом оркестре. Правда, брат быстро перевел меня оттуда в эстрадный коллектив. Духовики, «лабухи» часто играли на похоронах, ну и, что сказать, «закладывали за воротник», как говорится. Так что, от греха подальше. Зато я в школе организовал свой духовой оркестр и руководил им. Музыкант-самоучка, но играл почти на всех музыкальных инструментах. Меня могли без экзаменов взять в Псковское музыкальное училище. Я еще и киномехаником подрабатывал, на танцах играли со своим эстрадным оркестром.

- Насыщенная жизнь! А как же учеба?

- Учился я на «хорошо» и «отлично». Мне учитель географии говорит: «Ты, Витя, собираешься в морское поступать, а по географии у тебя «трояк». Написали на имя директора заявление на пересдачу, и он разрешил. Поправил оценку в аттестате.

Любить то дело, которым занимаешься

- Я ведь еще и в изобразительной студии занимался. Рисовать очень любил. И так как мечтал с детства о море, нарисовал три картины маслом, посвященные морской тематике. Помню такую: берег моря, валуны, а там, вдалеке, белеет парус.

- Как в исключительно сухопутном городке Дно появляется мечта о море?

- Рассказы мамы. Мой дед, Иван Андреевич Бараблин, служил унтер-офицером на линейном корабле «Гангут». Очень мне хотелось стать похожим на него. Служить на большом корабле, а может быть, и командовать им. Я деда, конечно, не видел. Он умер в блокаду в феврале 1942-го. Но мамины рассказы свое дело сделали. Я еще букву «р» не выговаривал, но всем рассказывал, что стану «моляком».

Мы ведь с мамой часто бывали в Ленинграде, у нас там было полно родственников. Сейчас уже, правда, почти никого не осталось. Так что после окончания школы у меня сомнений не было - только военно-морское училище!

Во время рассказа Виктора Васильевича о детстве всё время на языке один вопрос: «Как у вас времени-то на всё хватало?» Ведь еще и в школе различные мероприятия, и надо по дому помогать, и, в конце концов, когда-то отдыхать. Нынче «синдром хронической усталости» несчастные родители обнаруживают не только у себя, но и у детишек. И вот парадокс. Сегодня – телефоны, интернет, автомобили, скорости невероятные, а времени катастрофически не хватает ни на что. У тех же, из середины ХХ века, впечатление - 25 часов в сутках. Что касается нашего героя, то всему, чем занимается, он отдается «на всю катушку». Невероятная «жажда жизни», любопытство ко всему новому. Ну, и любовь, один раз и навсегда. Встретит жену, полюбит, и навсегда. Не говоря уже о море.

- В 1963-м году я поступил в Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Мечта сбылась.

- Трудно было поступить?

- А как вы думаете? 14 человек на место. Очень много народу слетело на математике. Сразу выгоняли из аудитории за шпаргалку, подсказку. Строго проверяли. Потом сочинение. Тема: «Кого и за что называю лучшим другом?» И я написал про своего друга, аккордеониста Сергея Сергеевича Пантелеева. Он войну прошел, глухой, но играл – дай Боже! Я семью его знал, жену, девчонок. В оркестре он – старший товарищ, я к нему тянулся. Сергей Сергеевич помогал, подсказывал. И я про него написал. А сочинения принимали преподаватели из педагогического института им. Герцена. Меня вызывает та женщина, что проверяла мое сочинение, там «пятерка», естественно, и говорит: «Вам надо идти в литературный! У вас талант!» А я отвечаю, нет, мол, мечтаю стать моряком.

И я им стал. Еще абитуриентом где-то нашел пуговицу морскую. С якорем. Носился с этой пуговицей, как с драгоценностью. Когда нашел себя в списках принятых, был на седьмом небе от счастья! 15 сентября 1963 года принял присягу. С тех пор этот день у меня праздничный.

Трудолюбие. Дисциплина.

- У нас, ведь, как было? Я на курсе – один из самых молодых. Большинство ребят пришли уже после флота. Я – вчерашний школьник, хорошо помню предметы. Они мне: «Витя, помоги по физике!» Я помогаю. Потом они становятся старшинами, распределяют нас на уборку. Я говорю: «Назначьте меня гальюн чистить (туалет)»! Они: «Витя, ты чего? Мы кого-нибудь другого найдем. Ты нам помогаешь». Я им: «Хочу на своей шкуре всё испробовать, всё сам пройти». Они говорят: «Ну, ладно. Как надоест, скажешь».

Я не боялся никакой работы, всё должен был попробовать сам. Трудности – ты их должен пройти, преодолеть. И тогда же стали довольно быстро проявляться мои командирские способности. Командиром отделения сначала назначили, замкомвзвода, старшиной роты. Я был сам исполнительный, но и от других умел потребовать. Дисциплинированный, всегда аккуратный. Начальство таких двигало вперед.

Простые житейские истины тем и непросты, что их легко провозглашать, но крайне трудно претворять в жизнь на практике. Мы их произносим мимоходом, как «доброе утро», не относясь к ним серьезно. В Викторе Васильевиче виден тот самый серьез, у него всё по- настоящему.

- Первый выход в море помните?

- Конечно! «180 миль за плечами» – у меня даже такое стихотворение есть. Посадили нас на десантные корабли, которыми, кстати, я потом командовать буду. Тогда и подумать не мог! И отправили в Таллинн. Потом обратно. Это, как первый поцелуй, первый раз в море. Потом уже привыкаешь, не замечаешь. Я уже после службы посчитал. Из 365 дней в году минимум 265 я проводил в морях-океанах.

Будни флота полны до предела,

Здесь свободной минуты нет,

Здесь имеется каждому дело,

Здесь от каждого в море след.

- Как вы оказались на севере?

- Исключительно по собственному желанию. Тогда на Северный флот было трудно попасть, кстати. А получилось так, что я практику проходил в Полярном. Оставил там хорошее впечатление. Меня командование взяло на заметку, и при распределении на меня пришел запрос с места прохождения практики. Так что второй раз в Полярный я возвращался на знакомое место. Точнее, для меня специально держали место. Начинал на базовых тральщиках. Командиром двух боевых частей и старшим помощником. А через год уже сам стал командиром.

- Первый выход в море в должности командира помните?

- Ответственность! Огромная ответственность. Сбегали мы недалеко, но лиха беда начало. И помню кожаный командирский реглан. Он закреплен за кораблем, и надевать его может только командир. Когда пришел на корабль, думал, неужели когда-нибудь его почувствую на своих плечах? И вот этот день настал.

- Вот у человека мечта жизни исполнилась, стал моряком. Более того, командиром корабля. Пора ведь и о семье подумать?

- Со Светой мы познакомились 6 января 1968 года.

- Откуда такая точность?

- А я все важные даты жизни помню. Факультетский вечер в знаменитом зале Революции, там, где Ленин выступал с «апрельскими тезисами». В этом зале все наши факультетские вечера проходили. Танцы. Я – старшина роты, стою в сторонке. Подходят ко мне мои подчиненные: «Товарищ мичман, ну что вы стоите? Сходите, потанцуйте, вон, как много девушек хороших». А я насчет этого дела скромный был. Всё время занимала служба. Уговорили меня все-таки. Подхожу, смотрю, черненькая стоит девушка, стройная. Будущая жена моя, Светлана Николаевна. Сразу бросилась в глаза. Я ее пригласил, танцуем. Света мне потом рассказывает: «Мы танцуем, а мне девчонки показывают, «пятак», мол, на выданье мужчина!»

- Это значит, на 5-ом курсе парень?

- Да, на выданье. Потанцевали. Немного повстречались потом. Она мне оставила номер своего домашнего телефона. А я уехал по распределению на север. У меня там всё время на службу уходило и на музыку. У нас в части свой небольшой оркестр был. Я мог и на контрабасе, и на трубе.

- Подождите, а со Светланой Николаевной-то что?

- Прошло некоторое время. Два с половиной года. А так получилось, что мой хороший друг, Сашка Саватеев, был женат на знакомой Светы. Он мне и помог вновь с ней соединиться.

- Каким образом?

- Я уже старший лейтенант, пора определяться. Приехал в Ломоносов, как раз к Сашке, он там служил. Так, мол, и так, хочу ее найти. Он спрашивает: «Может телефон ее у тебя есть»? Я говорю, что есть.

- А что ж сами-то не позвонили?

- Нерешительный был с девчонками. Он набирает номер: «Светлану можно?» Она подошла к телефону. Сашка говорит, что он друг Виктора, и что я здесь, в Ленинграде. Договорились приехать к ней в гости. Прыг в электричку и в город.

Помню, поднимаемся к ней по лестнице, навстречу мама Светы, моя будущая теща. Посмотрела пристально на нас. Два молоденьких старших лейтенанта пробежали. Посидели немного. Сашка и говорит: «Поехали ко мне в гости! Жена дома. Что-нибудь приготовим, отметим встречу». Поехали к нему на такси. Его жена, Тома, открывает дверь и глазам своим не верит: «Света, ты?! Какими судьбами?» Они, оказывается, вместе в институте учились. Вот такие ситуации в жизни случаются.

- Да уж. Захочешь придумать, не придумаешь.

- Это было в ноябре, а 17 декабря 1971 года мы сыграли свадьбу. А еще через девять месяцев и три дня на свет появился наш сын, Георгий.

В переливах солнечного света

На зеленом сказочном лугу

Я сказал тебе, родная Света –

Без тебя прожить я не смогу.

Честь мундира

Без понятия воинской чести армия превращается в вооруженную толпу. Помимо устава, регулирующего разные стороны жизни армии и флота, помимо закона, обязательного для всех, есть нечто, казалось бы, эфемерное, неуловимое, ни на каких весах не взвесишь. Чувство чести. Именно оно скрепляет воинские подразделения, делает их настоящими защитниками Отечества. Через 8 лет службы на севере у Виктора Иванова появилась настоятельная потребность повышать свой профессиональный уровень, расти, в том числе и по служебной лестнице. Тем не менее, отпускать его в Ленинградскую военно-морскую академию начальство не хотело.

- Если уедешь, потом, ведь, не вернешься! А с нас спрашивают, когда люди из академий не возвращаются. Даешь слово офицера, что вернешься?

- Слово офицера!

Как всегда в таких случаях бывает, немедленно жизнь подбрасывает невероятно соблазнительный вариант.

- После академии меня вызывает начальник управления кадров Тихоокеанского флота. Вице-адмирал. И возникает такая перспектива. Сразу, досрочно, с капитана 3-го ранга в капитаны 2-го. Меня забирают на Тихий океан, а там самые что ни на есть радостные перспективы. Я отвечаю: «Товарищ адмирал. Спасибо большое за доверие, но я дал слово офицера». И рассказал о своих обстоятельствах. Он мне говорит: «Этим вы меня победили. Слово офицера – есть слово офицера». А на самом деле, на Северном флоте меня никто уже не ждал. Загнали меня в Лиинахамари, на той же должности капитана 3-го ранга. И перспектив, вроде бы, никаких.

…Жизнь нередко посылает испытания, словно проверяя, выстоит человек или нет. Но если человек ведет себя достойно, не ломается, то провидение может и улыбнуться.

Через год «сидения» в Лиинахамаре Виктор Иванов идет на серьезное повышение. Его назначают на должность капитана 1-го ранга и начальником штаба отдельной 121-й бригады десантных кораблей. В подчинении более 30 кораблей. Коллеги были уверены, что где-то наверху у Иванова «лапа». Кто-то помогает в продвижении. А никакой «лапы» не было, просто светлая голова, дисциплина и трудолюбие.

Затем служба на Каспии, в Баку. Командиром вновь сформированной 106-й отдельной бригады десантных кораблей. Там же пришлось познакомиться с чудом тогдашней техники – экранопланами. На Каспии был создан дивизион суперсовременных тогда аппаратов. В Баку семья провела 9 лет. Затем развал Союза, и капитан 1-го ранга Иванов заканчивает службу начальником кафедры боевой подготовки Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища.

После отставки - активная общественная жизнь. Виктор Иванов - председатель комитета офицеров запаса и в отставке города Гатчины и Гатчинского района. Член Гатчинского Морского собрания. Член-корреспондент МАНЭБ (Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы).

С особым теплом Виктор Васильевич Иванов вспоминает свою дружбу с Исааком Иосифовичем Шварцем. Одно из пожеланий, оставленных великим композитором на подаренной им книге, звучит так: «Капитану 1-го ранга Виктору Васильевичу Иванову в знак глубокого уважения. Такие люди как вы - пример для воинов наших Вооруженных Сил».

- Виктор Васильевич, 25 лет в колледже Ушинского. Что вас держит здесь? Ведь не деньги же?

- Общение. Без живого человеческого общения я не могу. И, надеюсь, мой опыт, пример моей жизни поможет кому-то из сегодняшних студентов правильно выстроить свою жизнь.

- Наша газета выйдет накануне Дня защитника Отечества. Может быть, хотите что-то пожелать нашим воинам?

- Прежде всего, побед на поле боя. Сейчас это крайне важно! Воинской удачи, здоровья и благополучия всем нашим воинам и их семьям!

Андрей Павленко