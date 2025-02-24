Вертолёты санитарной авиации: эффективность и скорость спасения жизней

38-летняя жительница Подпорожья поступила в местный стационар на сроке 30 недель и 5 дней с высоким давлением. Это ее четвёртая беременность, которая была осложнена многочисленными хроническими заболеваниями. После обследований и консультаций со специалистами Ленинградской областной клинической больницы было принято решение срочно вертолётом санитарной авиации доставить пациентку в областной перинатальный центр в Гатчину. В полёте опытные медики контролировали состояние матери и ребенка.

Врачи перинатального центра сразу же поняли - медлить нельзя. Критическое акушерское состояние - тяжелая преэклампсия – заставили срочно готовить операционную для экстренного кесарева сечения.

Малыш родился весом 990 граммов, он находится под наблюдением медиков в реанимации. Состояние матери было долгое время критическим.

Сейчас женщина приходит в себя, а малыш прибавляет в весе под наблюдением опытных и заботливых врачей.

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