Новое в Соцкодексе о льготах для почетных доноров и автомобилей для многодетных

Так в статью 1.7 областного закона по инициативе губернатора внесены изменения, которые обеспечат дополнительной мерой социальной поддержки в виде льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах федеральных почетных доноров. Они смогут передвигаться по таким маршрутам по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета. Право на это получат все живущие в области «Почетные доноры России» независимо от уровня их доходов. По данным органов соцзащиты 47 региона, в конце прошлого года таких доноров было более 7700 человек. Многие из них уже пользуются льготным проездом как пенсионеры и предпенсионеры, но 1 885 доноров еще не достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и из-за этого не получали такую меру социальной поддержки. Изменения в Соцкодекс исправят эту ситуацию.

Депутат Александр Матвеев («Единая Россия») уточнил у председателя профильного комитета Анастасии Толмачевой, каким образом будут финансироваться изменения из бюджета области текущего года, ведь средства на эти цели не были заложены. И получил ответ, что соответствующие изменения будут внесены при первой же корректировке областного бюджета. Однако есть большая вероятность, что «верхняя планка» по данной статье расходов не будет достигнута, так как сейчас, когда уровень доходов еще учитывается, из этой категории (не считая тех, кто уже является пенсионером) льготой пользуется всего около пятидесяти человек.

Второе изменение затронуло норму статьи 3.7 Соцкодекса: в ней прописана категория многодетных семей, имеющих право на обеспечение транспортным средством за счет бюджета региона. Сейчас микроавтобус за счет средств бюджета области получают многодетные семьи, где воспитывают шесть и более несовершеннолетних детей, то есть старшему ребенку еще не исполнилось 18 лет. Новая норма расширяет этот перечень: право на транспортное средство получают и те многодетные семьи, где пять детей – несовершеннолетние, а шестой - в возрасте до 23 лет и учится в образовательной организации по очной форме обучения. По данным разработчиков законопроекта, под данный критерий для получения меры соцподдержки подпадают свыше 700 областных семей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «указанное изменение… будет содействовать улучшению качества жизни многодетной семьи, достойному уровню воспитания детей… и расширит возможности для мобильности многодетной семьи».

Депутаты поддержали оба изменения в Соцкодекс в первом и третьем чтениях. Срок вступления в силу обоих законопроектов - 10 дней со дня их официального опубликования.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области