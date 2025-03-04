Быть ли кадетской школе в Гатчине?

Вопрос в повестке заседания звучал конкретно – развитие кадетского образования в Ленинградской области и открытие кадетской школы в Гатчине.Тема оказалась настолько злободневной, что количество участников встречи превзошло все ожидания. К членам рабочей группы Общественной палаты региона подключились руководители и преподаватели военных вузов Санкт-Петербурга, представители администрации Гатчинского округа и областного комитета образования, гатчинские энтузиасты, активно продвигающие идею воздушно-космических кадетских классов, в том числе команда Гатчинского музея военной авиации, предприниматели и представители авиаклуба «Сиворицы» ДОСААФ России. Вел заседание заместитель председателя Общественной палаты региона Дмитрий Пуляевский.

Кадетские классы востребованы

Кадетская образовательная программа направлена на воспитание кадета как патриота своей страны, готового и способного к служению Отечеству. По информации областного комитета образования из 350 школ региона 57 имеют кадетские классы. Востребованные направления – военно-морское, общевойсковое, правоохранительное, казачье, МЧС и другие. Всего в регионе действуют 116 кадетских классов, в которых учится 2787 кадетов. А вот специализированных кадетских школ пока нет.

В Гатчинском округе кадетские классы работают в трех школах. В Гатчинской школе №11 организовано 11 морских кадетских классов, в Пламенской школе – два кадетских класса пограничной направленности, в Гатчинской школе №7 – два класса по направлению МЧС. Всего – 15 классов, в которых обучается 480 кадетов.

Кадетская школа: где, как и на какие средства

Новый закон предполагает реализацию кадетского образования в Ленинградской области двумя путями.

Первый – кадетские классы, которые создаются на местах в уже действующих образовательных учреждениях. В таком случае, если говорить о Гатчине, в эту школу будут ходить гатчинские дети.

Второй путь – отдельно образованные школы или корпуса, которые создаются по инициативе правительства региона, а функции и полномочия их учредителя получает комитет образования Ленинградской области. В такой школе могут учиться дети со всего региона.

Что касается размещения кадетской школы в Гатчине, заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов обозначил три варианта. Первый – строительство нового объекта. Второй вариант – реконструкция или капитальный ремонт уже существующего объекта. Третий вариант – перепрофилирование действующей общеобразовательной организации. Следует учесть, что если кадетский корпус открывается для всех детей Ленинградской области, то это должен быть интернат, в котором дети будут жить пять дней в неделю, с возможностью уезжать домой в выходные дни и на каникулы.

Участники встречи обсудили плюсы и минусы возможных точек размещения кадетского корпуса в Гатчине и выразили надежду, что новый закон сподвигнет не только к образованию большего количества кадетских классов и областной кадетской школы, но и к увеличению их финансирования. Тем более если нацеливаться на круглосуточное проживание, обеспечение довольствием, формой и так далее. На сегодняшний момент порядка финансирования именно кадетских классов нет.

Что реально уже в 2025 году

- Пока у нас нет фундамента, – считает заместитель председателя Общественной палаты региона Дмитрий Пуляевский. - Если бы уже работало несколько воздушно-космических кадетских классов при общеобразовательной школе в Гатчине, там было бы уже 20–25 преподавателей, полковников воздушно-космических сил в отставке или в запасе – и они были бы готовы работать с детьми дальше, мы бы видели: потребности есть, кадровый состав есть. В таком случае мы готовы сделать интернат и со всей области сюда привести детей. Но этого пока нет. Поэтому нужно начинать последовательно, с одного-двух кадетских классов в новой школе на Аэродроме. Это будет стартом реализации следующей идеи – создание Гатчинского областного кадетского корпуса.

Прозвучало и иное мнение. Помощник заместителя председателя областной палаты Виктор Чижов сказал, что вектор должен быть направлен только на кадетский корпус, и привел в пример опыт Санкт-Петербурга. Он отметил, что вопрос об открытии кадетского корпуса обсуждается в Общественной палате уже несколько лет. Будет стыдно, если все поговорят и опять вернутся к классам, ведь в очередном заседании участвуют исключительно неравнодушные люди.

По мнению директора Выборгского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Серика Байжуминова, детей в кадетскую школу нужно набирать со всех районов Ленобласти, дабы обеспечить оптимальное количество кадетов и качество их отбора. И рассматривать местом базирования стоит не только Гатчину, но и, например, Выборг. Он призвал возродить советскую систему профориентационной работы. Начинать нужно уже с первого класса, иначе будет не набрать мотивированных детей в кадетские классы и корпуса. Ведь студенту авиационного вуза нужно не только здоровье, но и русский язык, английский язык, математика, физика. Бич современной системы образования – троечники, которые приходят отбывать родительскую повинность и через полгода покидают вуз.

- В наших школах профориентация ведется. Если вы готовы подключиться к этой работе, мы вас пустим в каждую школу, – пригласил представителей авиационных вузов Павел Иванов и рассказал о другом положительном опыте сотрудничества с вузами, в результате которого в Гатчинском округе были открыты медицинский и ветеринарный класс.

- Я не уверен, что в рамках этой встречи мы договорились о создании кадетского класса в новой школе на Аэродроме, но мы можем вместе с вами сформировать профильный класс. Это может быть не целый класс, а учебная группа в составе десятого класса, которая в рамках нашего с вами соглашения будет реализовывать дополнительные программы авиационной подготовки и дальше, после прохождения экзаменационных испытаний, поступать по целевому направлению в ваши учебные заведения, – предложил представителям авиационных вузов Павел Иванов.

Участники заседания сошлись в едином мнении, что сегодня в обществе существует большая потребность в «правильной» подаче и прививании патриотических, культурных и духовных ценностей. Как это делать и где, увеличивать число кадетских классов или строить кадетскую школу, какой направленности (будущих летчиков или будущих моряков, пожарных или полицейских) – вопрос пока открытый. Однозначно, что откладывать на потом решение нельзя.

Татьяна Можаева