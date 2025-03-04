Ленобласть делает акцент на массовый спорт

Развитие спорта обсудили на еженедельном совещании в региональном правительстве под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Сейчас в регионе регулярно занимаются физкультурой и спортом больше 1 121 000 человек — 58,8% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Больше всего популярны плавание, футбол и волейбол. Регион повышает увлеченность жителей здоровым образом жизни.

«Чтим память и подвиг наших отцов и героев сегодняшнего дня: большая часть соревнований посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, Году Команды Победы», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и поручил профильному комитету по спорту увеличить количество спортивных мероприятий, в которых смогут принимать участие вернувшиеся с СВО бойцы.

Важная задача — развивать массовый спорт, в том числе областные соревнования: забеги, лыжные гонки, скандинавскую ходьбу, спортивное ориентирование и рогейны.

Активную работу по развитию видов спорта, организации и проведению соревнований ведут 105 аккредитованных региональных федераций по 107 видам спорта, в том числе 12 базовым видам спорта: бадминтон, водное поло, волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, настольный теннис, плавание, синхронное плавание, спортивное ориентирование, тхэквондо, фристайл, футбол.