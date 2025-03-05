Лес – в центре внимания общественности

В настоящее время лесной фонд Гатчинского округа составляет около 190 тысяч гектаров, для его обслуживания работает 15 лесничеств. О сохранении лесов на землях лесного фонда Гатчинского округа рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Дмитрий Халтунен. Он отметил высокое качество работы Гатчинского лесничества, которое планомерно проводит работы по лесовосстановлению и компенсационным посадкам, санитарному уходу за лесом, учету лесных ресурсов, ведению лесного кадастра.

Директор Гатчинского лесничества Сергей Смертин доложил о содержании и эксплуатации лесов. Лесничие осуществляют патрулирование участков, проводят профилактические мероприятия и пресекают правонарушения.

Особое внимание уделяется защите от лесных пожаров. Для этих целей в текущем году запланировано устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 35 км и установка противопожарных аншлагов в количестве 75 штук.

В ходе заседания были заслушаны развернутые вопросы и предложения, подготовленные членами совета и активными жителями. Гатчинцы просили профильный комитет обратить внимания на ход рекультивации карьера «Меньково», дабы исключить нарушения. Работы еще не приняты, поэтому решили дождаться официального решения по результатам рекультивации, чтобы потом вернуться к этой теме.

Общественность беспокоит увеличение количества автотранспорта, гоняющего по лесным дорожкам, незаконное возведение самодельных трасс для «покатушек» на квадроциклах.

Как пояснил Дмитрий Халтунен, в лесу спортивных площадок быть не может, во время пожароопасного сезона в рамках надзорных мероприятий есть возможность усилить патрулирование, но полностью запретить въезд в лес на моторной технике законной возможности нет. Жители предложили обратиться к законодателям, чтобы урегулировать этот вопрос.

Гатчинцы спрашивали о правилах заготовки древесины для нужд населения, о законности строительства ресторана на берегу реки Оредеж. Поинтересовались, планируется ли строительство экотроп в Гатчинском округе.

Как сообщил Дмитрий Халтунен, в регионе уже создано 50 экотроп. В 2025 году средства будут направлены на поддержание уже построенных маршрутов. Но комитет готов рассматривать конкретные проработанные местные инициативы, в том числе для повышения туристической привлекательности.

- Я благодарю членов экологического совета и неравнодушных жителей за активную работу, – сказала, обращаясь к собравшимся, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. - Тема экологии остается в топе вопросов, которые беспокоят наших жителей. Много вопросов, требующих решения совместно с региональным и федеральным правительством. Мы понимаем проблематику и в рамках наших полномочий, в том числе это организация работы по обращению с ТКО, раздельный сбор мусора. И здесь мы будем опираться на мнение членов экологического совета, профессионалов, экспертов, для того чтобы совершенствовать мероприятия в рамках муниципальной программы, направленной на экологическое благополучие Гатчинского округа.

Татьяна Можаева