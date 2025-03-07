«Цветы для Автоледи» в Гатчине
Гатчине в преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции при участии начальника Госавтоинспекции провели акцию «Цветы для Автоледи».
Рубрики: Общество
Руководитель Госавтоинспекции поздравил женщин-водителей с наступающим 8 марта и подарил им букеты тюльпанов. Он пожелал оставаться всегда любящими и любимыми, быть счастливыми и дарить счастье другим, всегда быть с весенним настроением, не нарушать Правила дорожного движения, показывая положительный пример поведения на дороге всем участникам дорожного движения, особенно детям.
Отдел Госавтоинспекции Гатчинского района ЛО
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