Гала-концерт юных мастеров

За свою 20-летнюю историю конкурс стал доброй традицией. Он дает возможность множеству юных музыкантов-народников попробовать свои силы на сцене и побороться за звания лауреатов. Для многих этот конкурс становится важной ступенью в профессиональной музыкальной карьере. Немало его участников разных лет добились серьезных успехов и стали высококлассными исполнителями и педагогами.

Оркестр «Метелица» не только прослушивает и отбирает лучших участников, но и дарит юным музыкантам вдохновение. Именно с этой целью в изысканных интерьерах дворца Белосельских-Белозерских для них выступят члены жюри конкурса – настоящее созвездие блистательных музыкантов и педагогов. Мастера продемонстрируют юным конкурсантам высочайший исполнительский уровень, к которому ребятам стоит стремиться. В сопровождении оркестра будут звучать балалайка, домра, баян, гитара, народный вокал и многое другое. Перед слушателями выступят лауреаты международных конкурсов Евгений Желинский, Лейла Ахмедова, Амвросий Тарасов, Елена Курская, Кристина Фиш, Игорь Пантюхин, Константин Захарато и другие артисты. Прозвучат авторские обработки русских народных и военных песен, европейская музыка, произведения советских композиторов и современных российских авторов.

За торжественным открытием конкурса последуют ряд прослушиваний. Победители конкурса в разных номинациях попадут на большую сцену - выступят в сопровождении оркестра «Метелица» в гала-концерте лауреатов, который состоится в апреле. Пожелаем успехов юным музыкантам и их наставникам!