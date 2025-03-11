На федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе полностью перекроют движение на железнодорожном переезде

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы, который расположен на 58-м километре федеральной дороги А-120 в период с 02:50 до 05:20 12 марта будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Производитель работ: Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

«В рамках выполняемых аварийных работ будет произведён демонтаж и монтаж переездного настила, и замена дефектных рельсов» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.