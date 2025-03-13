Фестиваль молодых избирателей

В конкурсе приняли участие 6 команд - юные знатоки избирательного права из Гатчины, Коммунара, а также Войсковицкой, Сиверской, Рождественской и Пудостьского территорий.

Командам необходимо было пройти три испытания: представить свою визитку, творческий номер «Только вместе - только победа», а капитанам заявить о себе в конкурсе «Кабы я был губернатор». Ребята в творческой форме, интересно и весело продемонстрировали свои знания.

По итогам соревнований первое место разделили команды Гатчины и Пудости. На втором месте - Сиверский, на третьем- Коммунар. Приз зрительских симпатий вручен команде из Рождествено.

Победители будут представлять Гатчинский округ на областном этапе.