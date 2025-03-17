Ленинградские школьники — инженеры будущего

«Рад видеть здесь столько увлечённых, талантливых и креативных молодых людей. В нашем стремительно развивающемся мире цифровизация проникает во все сферы жизни.

Особенно это актуально для военно-промышленного комплекса, где технологии играют решающую роль в обеспечении безопасности нашей страны.Будущее России зависит от способности молодежи адаптироваться к новым вызовам и использовать современные наработки в своей практике.

Уверен, что участие в турнире вдохновит вас на новые свершения, подарит незабываемые впечатления и серьезные знакомства. Желаю всем успехов, плодотворной работы и ярких идей!», — поприветствовал участников от имени Губернатора и Правительства Ленинградской области вице-губернатор Михаил Ильин.

Успешно пройти все испытания пожелал участникам начальник Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М Буденного генерал-майор Геннадий Тучин.

Соревновательная часть турнира, который продлится до 19 марта, пройдет по 6-и номинациям: «Кибербезопасность», «Мехатроника», «Фрезерные станки с ЧПУ», «Токарные станки с ЧПУ», «Наземная робототехника», «Искусственный интеллект».

Запланированы мастер-классы, посещение выставки в музее «Центр популяризации робототехники ЦНИИ РТК», конференции «Перспективные технологии обучения в довузовских образовательных учреждениях», «Знакомство с виртуальной средой» и «Знакомство с робототехнической образовательной платформой Омегабот», соревнования по настольному и кибер-теннису, турнир по кибер-шахматам. В течении всех 4-х дней турнира в фойе многофункционального центра будет работать выставка, посвященная новейшими разработкам и технологиями в области образования, систем связи, а также в области робототехнических комплексов.