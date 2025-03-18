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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.03.2025 с 09:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

д. Грязно.   

 

19.03.2025 с 09:00 до 16:30

Сиверское ТУ:

гп. Сиверский:   

Белогорское ш. д.16-30, 49; 

ул. Крупская д. 1-15.     