Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.03.2025 с 09:00 до 17:00
Рождественское ТУ:
д. Грязно.
19.03.2025 с 09:00 до 16:30
Сиверское ТУ:
гп. Сиверский:
Белогорское ш. д.16-30, 49;
ул. Крупская д. 1-15.
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