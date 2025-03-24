Фонд «Защитники Отечества» вручил автомобили двум ветеранам СВО из Ленинградской области

«Уверена, что адаптированная техника даст им возможность вернуться к активной жизни, стать более мобильными. Низкий поклон нашим ветеранам за служение Отчизне. Мы всегда будем помогать защитникам, чтобы они нашли в себе силы жить, несмотря на ограничения. У нас очень много ребят, которые своим примером показывают: нет ничего невозможного, нужно просто двигаться дальше», – подчеркнула Анна Цивилева.

С благодарностью от лица получателей автомобилей выступил ветеран спецоперации из Гатчинского округа Егор Крепостнов.

«В первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность фонду «Защитники Отечества» за поддержку и помощь в оформлении льгот. После получения автомобиля планирую активно использовать его для поездок к протезистам, так как мой процесс реабилитации еще не завершен, а также для решения повседневных задач. Это значительно упростит для меня логистику. В ближайших планах – начать заниматься следж-хоккеем и другими видами спорта. Буду на машине ездить на тренировки», – отметил Егор.

Летом 2024 при выполнении боевой задачи по штурму Волчанска Егор был ранен вместе со своими товарищами. Несмотря на это, Егор вытащил их из-под огня в безопасное место, оказал им первую медицинскую помощь, тем самым спас жизни своих сослуживцев. За подвиг награждён медалью Суворова.

Машину также получил Ростислав Арендиа из Кингисеппского района. Ростислав добровольно подписал контракт в 2022 году. В ходе выполнения задач проявил себя как опытный боец. Выполнял обязанности командира эвакуационной группы, пока сам не получил тяжелое ранение.

Напомним, что автомобили выдаются ветеранам спецоперации с парной ампутацией или стойким нарушением опорно-двигательного аппарата. Социальные координаторы фонда помогают защитникам и членам семей погибших бойцов не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Информация и фото Фонда “Защитники Отечества”