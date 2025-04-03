Готовимся к похолоданию

«Уже завтра западный, северо-западный ветер усилится и будет в порывах до 15–18 м/с. С севера начнется очень существенная адвекция холода, которая продолжится до дня субботы. В связи с этим и произойдёт похолодание по всему нашему региону», - рассказывает он.

В Санкт-Петербурге завтра днем температура будет не выше +5…+7 гр., а в выходные дни +1…+3 гр. Атмосферный фронт пересечет Ленинградскую область с вечера 4 апреля в ночь на 5 апреля. Так как будет очень холодная воздушная масса, то все осадки пойдут в виде снега, который начнется в субботу поздно вечером.

«Но количество этого снега будет не большое. В Санкт-Петербурге снег пройдёт ночью 5 апреля. На земле в городе что-то останется утром, рассчитываем до 1 см, но днем всё растает. По окрестностям города, по области может быть местами и до 1-3 см, но он тоже долго лежать не сможет, – рассказывает Александр Колесов в своем Телеграм-канале.

В воскресенье осадков нет, в понедельник до вечера тоже нет. Температура днем в воскресенье будет до +3…+5 гр. максимума в дневные часы.

Фото Ольги Фирсовой из архива ГП