Фотохудожник Марина Рятте: целый мир в капельке росы

На фотополотнах Марины Рятте, представленных в «Купринке», запечатлены живописные уголки Гатчины, величественные северные пейзажи Соловецких островов, тихие улочки деревеньки где-то в Ленинградской области. Каждый снимок – как признание в любви к родному городу, полюбившимся местам, открытым во время путешествий. В этих фотографиях много воздуха, цвета и света. Пейзажи в объективе мастера кажутся живыми, объемными, теплыми.

Помимо пейзажных фотографий, на выставке можно увидеть цикл работ, выполненных в жанре макросъемки. Красота окружающего мира открывается зрителю совершенно с другой стороны — на этот раз в мельчайших деталях, выдающих совершенную работу главного Мастера нашей планеты — природы.

Выставка «Места силы. Красота любимых мест» Марины Рятте продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 29 апреля. В апреле ее фотоработы можно также увидеть в библиотеке -филиале №2 «ЧУДО», где представлена экспозиция «Моя Гатчина».