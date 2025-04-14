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«Единая Россия» начала регистрацию избирателей на предварительном голосовании партии

Регистрация избирателей на предварительном голосовании партии продлится до 23 мая на сайте PG.ER.RU c верификацией через «Госуслуги».

Рубрики:  Выборы

Отдать голос за своего кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в сентябре, могут совершеннолетние жители регионов, где в этом году проходят выборы, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев. Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Оно определит, кто пойдет от партии на выборы разного уровня отметил Владимир Якушев. 

«Широкое участие избирателей в электронном Предварительном голосовании Партии стало оформившейся традицией. Процедура открыта для всех желающих присоединиться к определению фигур, которые представят Единую Россию на сентябрьских выборах. В последние годы мы устойчиво фиксировали интерес к этому гражданскому действию на уровне примерно десятой части всех имеющих активное избирательное право в территориях, где предстоят избрания региональных парламентов или советов депутатов столиц субъектов. Есть все основания полагать, что и в этом политическом сезоне динамика окажется высокой. ЭПГ — это путь определения лидеров будущего, проводников интересов земляков, реализации насущных задач, стоящих перед регионом и всей нашей страной», — прокомментировал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

Владимир Якушев сообщил, что в системе предварительного голосования зарегистрированы более 10 тысяч кандидатов. 

«Членами партии являются 49% из них, сторонниками — 29%. 22% кандидатов — беспартийные, но после завершения процедуры и к моменту выдвижения все беспартийные кандидаты должны стать либо сторонниками нашей партии, либо получить в ней членство. Уже более 30% подавших заявки на предварительное голосование — молодые люди до 35 лет, женщин среди всех заявившихся 44%», — рассказал секретарь Генсовета. 

Также сохраняется тренд на обновление партийной команды. Только 13% кандидатов — действующие депутаты различных уровней.

«Если говорить о сферах профессиональной деятельности наших потенциальных кандидатов, то больше всего представителей коммерческого сектора — 39%, далее идет образование (9%) и иные сферы деятельности (27%)», — рассказал Владимир Якушев.