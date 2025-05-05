Студенческий отряд из Гатчины – на марафоне в Москве

В течение трёх дней участники марафона посещали лекции с ведущими экспертами, государственными и общественными деятелями, представителями науки, культуры, спорта и бизнеса. Среди спикеров были министры федерального правительства, творческие деятели — например, певица Полина Гагарина и актёр Константин Хабенский. Особое внимание привлекли выступления президента России Владимира Путина и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, которые стали центральными событиями марафона.

Для гостей была организована экскурсия по Основной экспозиции Музея Победы — одной из крупнейших в стране, где на площади более 16 700 кв. м представлены 3D-инсталляции, сотни образцов военной техники, мультимедийные комплексы и тематические выставки. Благодаря современным технологиям посетители смогли буквально «погрузиться» в атмосферу военных лет, ощутить сопричастность к историческим событиям.

Марафон стал площадкой для открытого диалога между молодёжью и первыми лицами государства, а также ведущими деятелями культуры, науки и спорта. В рамках марафона стартовали образовательные и патриотические акции: участники могли принять участие в тематических играх, экскурсиях, создании статей о героях войны для электронной энциклопедии «Знание.Вики».

По итогам марафона более 90% школьников и студентов отметили, что вдохновились на активное участие в жизни страны, а 82% выразили гордость за Россию и её героическое прошлое. Марафон «Знание.Первые» выступил как одна из ключевых образовательных и патриотических площадок страны, объединяющей молодёжь вокруг ценностей памяти, уважения и стремления к развитию.