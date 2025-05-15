Как привлечь кадры в полицию?

Денис Шутов довел до сведения комиссии оперативную обстановку в Гатчинском округе. По его словам, несмотря на большую нехватку кадров (некомплект составляет 26%) личный состав УМВД с поставленными задачами справляется. Уровень преступности на территории Гатчинского округа остается одним из самых низких в Ленобласти. Однако число поступающих обращений растет. По-прежнему среди преступлений лидирует мошенничество – в первую очередь, с использованием телекоммуникационной сети. В последнее время участились мелкие кражи в сетевых универсамах: маргинальные личности воруют продукты и спиртное. При этом количество квалифицированных краж, с незаконным проникновением, снизилось. В прошлом году наблюдался небольшой рост тяжких и особо тяжких преступлений, но и раскрываемость также выросла и превысила среднеобластные показатели.

Возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году из незаконного оборота было изъято порядка 200 кг наркотических веществ.

Преференции есть – кадров нет

Что касается комплектования штатов, по мнению начальника Гатчинского УМВД, дело сдвинется с мертвой точки… лет через шесть-семь, когда подрастет новое поколение. Дети, рожденные в период «бэби-бума», окончат школу, отслужат в армии и – не исключено! – захотят служить в полиции.

Сегодня МВД соперничает за молодые кадры с Минобороны: оба ведомства стремятся привлечь молодежь в свои ряды, и с финансовой стороны МВД пока проигрывает. Многие срочники подписывают контракты на службу в армии – полиция, в свою очередь, ведет разъяснительную работу с родителями потенциальных кандидатов – старшеклассников и призывников. Один из плюсов – возможность получить бесплатное юридическое образование с гарантированным трудоустройством. Гатчинское УМВД проводит необходимые проверки абитуриентов и предоставляет направления для поступления в Университет МВД после прохождения военно-врачебной комиссии. Характерно, что пройти эту комиссию для службы в полиции зачастую сложнее, чем для службы в армии.

Один из главных мотиваторов – это, конечно, жалованье. Что могут предложить в МВД? Как пояснил Денис Шутов, заработок сотрудника органов внутренних дел складывается из нескольких составляющих: оклад по должности, оклад по званию плюс надбавки – за выслугу лет, за работу с секретными документами, за дополнительное образование и т.д. Если брать «потолок», то зарплата в полиции конкурентоспособна: сотрудники с выслугой, надбавками, премированием и стимулированием получают больше 100 тысяч рублей. Кроме того, сегодня полицейским стабильно оплачивают переработку (неслыханное дело в прежние времена). И еще один существенный плюс работы в полиции – большой соцпакет. Это длинный оплачиваемый отпуск – порядка 50-60 суток в год, санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание в клиниках МВД. Можно еще добавить раннюю пенсию – в 45 лет при выслуге, и картина в общем и целом складывается благоприятная.

«Почему же тогда в Гатчинском УМВД не хватает четверти личного состава? Некомплект – 26%?» – недоумевают депутаты.

В числе причин Денис Шутов назвал большой отток пенсионеров, который произошел за последние три года, и повышенную нагрузку, которая ложится на плечи действующих сотрудников. Тут и мероприятия по охране общественного порядка, и работа по обращениям граждан. В обязанности полиции входит регистрация и рассмотрение всех поступающих сообщений: на них нужно отреагировать, проверить, рассмотреть жалобы, и то, что раньше выполняли два-три человека, теперь ложится на плечи одного. Из-за нехватки кадров многие вынуждены временно исполнять обязанности и по другим должностям – например, в дежурной части или в конвое. Люди не выдерживают психологической и физической нагрузки. Таким образом, некомплект порождает сам себя.

Депутаты поинтересовались, сколько за последние два-три года пришло на работу в полицию целевиков – выпускников Университета МВД. Денис Андреевич ответил, что на службе в итоге остается порядка 20%, несмотря на договор, согласно которому гражданин, поступивший в вуз по целевому направлению, должен по окончании отработать в органах пять лет. Кроме того, целевик может пойти на службу в другое подразделение МВД в Петербурге или Ленобласти, а не в Гатчину, а самых толковых и перспективных априори забирает Главк.

Проконтролируйте «заброшку»!

Депутаты микрорайонов Аэродром и Мариенбург передали начальнику УМВД обращение руководства школы №2 по поводу ситуации возле торгового комплекса «Пилот» на ул. Генерала Кныша. Учителя жалуются на криминогенную обстановку, которая сложилась на задворках «Пилота»: неконтролируемая территория за ТРК стала местом притяжения местных хулиганов и праздношатающихся подростков. Сами дети называют это место «заброшкой» – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Происходящее тревожит педагогов и родителей, депутаты попросили ввести «заброшку» в зону полицейского патрулирования.

Вторая нехорошая точка – арка с торца библиотеки им. Пушкина, где тоже собираются «темные» личности.

По мнению депутатов, полицейские рейды и частое появление машины патрульно-постовой службы само по себе может исправить ситуацию. Как известно, обстоятельства делают воров – надо исключить благоприятствующие обстоятельства.

Отдельная проблема – участковые. Некомплект в данной службе составляет 40%, но депутаты всё-таки попросили обеспечить Мариенбург и Аэродром участковыми. Кроме того, участковых не хватает и в других районах Гатчины, и в сельской местности.

Камеры против граффити

Говоря о наболевшем, депутатская комиссия обратила внимание на криминальное граффити, которым расписаны дома в Гатчине. Борется ли полиция с теми, кто занимается этим от избытка свободного времени и недостатка воспитания, а главное – с преступниками, которые таким образом рекламируют продажу наркотиков?

По словам Шутова, оперативники уголовного розыска периодически задерживают наркосбытчиков и закрывают нарколаборатории на территории округа. Но для комплексного решения проблемы и поимки трафаретчиков, оставляющих свои «автографы» на стенах домов, нужна система видеонаблюдения. К каждой пятиэтажке полицейского не поставишь, а по записям камер зло-умышленника отследить можно. Вопрос оснащения спальных районов видеокамерами – глобальный, но его решение могло бы значительно оздоровить оперативную обстановку.

Что касается просто рисования на стенах из хулиганских побуждений, то, по мнению начальника УМВД, бороться с этим злом должны управляющие компании: своевременно закрашивать и, опять же, в идеале обеспечить дома видеонаблюдением для изобличения и наказания вредителей, чтоб неповадно было.

В ходе заседания также обсуждалось сотрудничество полиции и добровольных народных дружин, которых на сегодняшний день в Гатчинском округе уже три, и ДНД активно помогают в охране общественного порядка в Гатчине и районе. Члены комиссии договорились с начальником УМВД России по Гатчинскому району о более тесном взаимодействии – и по обращениям жителей в том числе. Кроме того, депутаты призвали Дениса Шутова к сотрудничеству со средствами массовой информации – для оперативного и объективного освещения деятельности полиции, а также в целях популяризации профессии и привлечения новых кадров на службу.

Екатерина Дзюба