Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Золото Аделины Шашковой

В г. Тосно 24 мая прошел чемпионат Ленинградской области по дзюдо, на котором успешно выступила гатчинская спортсменка.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие более 100 дзюдоистов из Тосненского, Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Кингиcеппского, Киришского, Сосновоборского и Ломоносовского районов.

Аделина Шашкова из поселка Вырица Гатчинского округа в весовой категории 52 кг завоевала золотую медаль. 

 Поздравляем чемпионку и желаем успехов на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдет в конце июня в Выборге.