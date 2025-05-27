Золото Аделины Шашковой
В г. Тосно 24 мая прошел чемпионат Ленинградской области по дзюдо, на котором успешно выступила гатчинская спортсменка.
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В соревнованиях приняли участие более 100 дзюдоистов из Тосненского, Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Кингиcеппского, Киришского, Сосновоборского и Ломоносовского районов.
Аделина Шашкова из поселка Вырица Гатчинского округа в весовой категории 52 кг завоевала золотую медаль.
Поздравляем чемпионку и желаем успехов на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдет в конце июня в Выборге.
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