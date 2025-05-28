За создание преград работе коммунальных служб придется заплатить увеличенный штраф

Как отметил автор инициативы, депутат от фракции КПРФ Виталий Лопухин, необходимость внесения поправок продиктована реальной ситуацией в муниципалитетах региона, где массовые случаи нарушений правил благоустройства негативно сказываются на качестве предоставления коммунальных услуг.

«Старые штрафы уже не работают. Мы видим, что некоторые недобросовестные автовладельцы продолжают игнорировать требования, создавая помехи уборке снега, вывозу мусора и проведению аварийных и ремонтных работ. Это наносит ущерб жителям и управляющим организациям. Закон должен стимулировать к порядку», — ранее прокомментировал на заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку Виталий Лопухин, в чем нашел единогласную поддержку коллег.

Отметим, что по новым правилам штраф за создание препятствий для осуществления ручной или механизированной уборки территории, а также для подъезда к контейнерным площадкам механических транспортных средств в целях вывоза мусора или выполнения хозяйственных работ, назначается в следующих размерах:

для физических лиц: нижняя граница штрафа поднимается с 500 рублей до 2000 рублей, верхняя - до 5000 рублей;

для должностных лиц: нижняя граница увеличивается с 1500 рублей до 3000 рублей, верхняя - до 5500 рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: нижняя граница штрафа возрастает с 4000 рублей до 4500 рублей, верхняя остается без изменений и составляет 10 тыс. рублей;

для юридических лиц: нижняя граница поднимается с 5000 рублей до 5500 рублей, верхняя не меняется и равна 30 тыс. рублей.

Как подчеркивалось во время обсуждения, существенное увеличение штрафных санкций в отношении физических лиц обусловлено тем, что именно они являются основными нарушителями требований по обеспечению беспрепятственного проезда коммунальной техники. При этом действовавший ранее размер штрафа не способствовал формированию ответственного поведения и явному снижению подобных случаев.

«Главная цель данного законопроекта - профилактика. Нарушитель, зная, что ему грозит более серьезный штраф, не совершит уже подобного деяния. Одним словом, не хочешь платить - не нарушай», - объяснил пользу поправок председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Олег Петров.

В то же время нарушения со стороны юридических и должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей встречаются значительно реже, поскольку эти субъекты, как правило, уже несут значительные финансовые затраты при нарушении норм благоустройства. Для них увеличение штрафов предусмотрено в умеренном размере.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области