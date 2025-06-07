Светлана Венедиктова: «Нити нашей судьбы…»

Всё время нашего разговора со Светланой Венедиктовой меня не покидала простая мысль. Почему наш телевизор, а его по-прежнему смотрят десятки миллионов россиян, Интернет, в котором сидят остальные, заполнен на 90 процентов шлаком бессмысленных шоу, сериалов и прочая, прочая, а вот эта худенькая скромная женщина никогда не станет героиней шоу или сериала? У нас давно уже существуют две России. Одна – глянцевая, пустая, но яркая, громкая. Вторая – стойкая к любым испытаниям, трудолюбивая, наполненная смыслами и содержанием, но тихая, незаметная. Попробуем, пусть и нашими малыми силами, хоть немного исправить эту ситуацию.

- Никита погиб 22 сентября 2024 года. Осколок от кассетного боеприпаса попал ему подмышку, пробил легкое и дошел до сердца. Ребята из расчета дотащили мужа до укрытия, оказали первую помощь. Удалось даже в военно-полевой госпиталь Никиту доставить. Врачи сорок минут пытались спасти ему жизнь, но ничего не помогло. Никита умер. Мне об этом сообщил бывший командир мужа. Он знал мой номер телефона.

- Какими словами он это сказал?

- Я уже и не помню. Обычными словами. Такие, наверное, всем говорят: «Светлана, у меня для вас плохие вести. Никита погиб». Что он мог еще сказать? Я не поверила, конечно. Это какая-то ошибка. Только что заглядывала в Телеграм. Там было написано: «Был недавно». Это всегда означало, что всё в порядке.

Гроб в гатчинский морг привезли через неделю. По нынешним временам, очень быстро. Гроб военный, цинковый. Я его не видела до похорон, но знала, что открывать гроб нельзя, а я не могла поверить, что там именно Никита. Стала требовать разрешения на вскрытие гроба. К кому только не обращалась. Потом подумала: «Ты тут бегаешь, сама нервничаешь, других дергаешь, а тело и, может быть, душа Никиты там мучаются. Тело нужно предать земле». 3 октября мы его похоронили. Вот такое совпадение. 3 октября 2022-го он ушел воевать и ровно через два года, день в день, мы его похоронили.

Случайности не случайны. Всё взаимосвязано в этой жизни. Отпевали мы его в Воскресенском храме. Подошел брат и сказал: «В гробе есть окошко!» Как я не заметила? Вот так бывает. Там было окошко, а я бегала, всех дергала. Потом уже, когда в социальной службе оформляла документы, сказала: «Нам тело привезли через неделю после гибели». Они: «Да не может быть! У нас и по нескольку месяцев ждут. Месяц так уж точно!» А я им: «И в гробе было окошко». «Ну, это уже совсем фантастика, – говорят, – через неделю, и гроб с окошком!» Мол, не всем так везет.

Мы со Светланой Венедиктовой встретились в Гатчине в здании ЦТЮ. Она живет в Сиверской, но привезла старшего сына Климента в бассейн. Потом он погуляет с тетей, сестрой Никиты. Гулять им придется долго. Мы и сами не подозревали, что разговор наш так затянется. Почти три часа говорили о жизни и судьбе. О Никите, о детях, прошлом и будущем.

Светлана – стройная женщина с длинными русыми волосами, большими выразительными глазами и тонкими, беспокойными кистями рук. Каждое высказывание она поддерживает активной жестикуляцией. Когда мы шли по коридору ЦТЮ, Светлана сказала: «Я здесь всего второй раз. В первый раз мне в ЦТЮ вручали серебряную медаль по окончании школы». Похоже, уже став взрослой женщиной, родив двух детей, пережив страшную трагедию – потерю мужа, она в чем-то остается всё той же прилежной школьницей, что получала здесь медаль. Дисциплинированная, трудолюбивая. Ставит цель – выполняет. Нередко можно услышать, что выросшее в 90-е поколение – «потерянное». Разруха в стране и головах, безденежье, преступность. Светлана вовсе не выглядит «потерянной». Нередко собственные неудачи, проблемы близких мы списываем на общее неблагополучное положение дел в стране. Забывая о том, что начало всех начал, причина всех наших неудач и достижений находятся в семье. Слово «семья» в нашем разговоре со Светланой Венедиктовой звучало, наверное, чаще всего.

- Мой отец родом из Орловской области. Вырос в большой семье. Девять детей. У отца семь братьев и сестра. Детство прошло в деревне. Наверное, от этого у отца страсть копаться в огороде. Он бывший военный летчик и после увольнения в начале

2000-х полностью отдается любимому занятию. Участок у нас в деревне Межно, сразу за взлетной полосой. В детстве всё лето там проводили. Копаешься в огороде, а над головой то и дело взлетают самолеты.

- В детстве была какая-то мечта? Я хочу стать…

- Певицей, артисткой. В пять лет мама отвела меня в музыкальную школу. В том году собирался экспериментальный класс для совсем маленьких. С педагогом Марией Алексеевной Логиновой, которая верила в меня, мы упрямо воевали с фортепиано. Маленькому ребенку трудно объяснить, чего от него хотят, но у нее получалось. Совсем недавно я нашла блокнотик, в который мама записывала уроки Марии Алексеевны. У мамы не было музыкального образования, но она как могла старалась помочь дочери. Потом были танцы, пение, можно сказать, я жила в музыкальной школе.

- Но всё же выбор жизненного пути остановился на медицине?

- Каждое лето мы с родителями обязательно ездили сначала к родителям отца на Орловщину, потом к маминым, в Ростов-на-Дону. У папиных семерых братьев и сестры, как правило, по двое детей. Мы и по сей день раз в год стараемся собираться вместе. Я тогда была в 9-м классе. Там пообщалась с родными, потом с родственниками мамы в Ростове. Я туда ехала вся в мечтах о карьере певицы, а по дороге назад, после всех разговоров, задумалась. Вернулись домой, я подумала: «Для того, чтобы пробиться на сцену, кроме данных и таланта необходимы связи, чья-то поддержка. У меня этого нет. В нашей большой семье есть множество профессий: учителя, инженеры, военные, юристы. Кого не хватает? И чтобы профессия была востребованная. Врачей у нас не было». Раньше я даже подумать о медицине не могла: чересчур большая ответственность. Но тогда поразмыслила: а почему бы и нет?

Неслучайные случайности

Светлана сравнительно легко поступила в Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет. Но были и трудности, связанные с первым годом обучения и попыткой жить на два дома – в общежитии в Петербурге и дома в Сиверской.

- Брат (он на 14 лет меня старше) – уже в Москве, у него своя жизнь. Я поздний ребенок: мама родила меня в 41 год. Родители одни, и я минимум два раза в неделю приезжала к ним, в Сиверскую.

- Огород, опять же?

- Огород – неприкосновенная территория папы! Три сотки, а в подвале невероятное количество закруток. Просто не хотелось оставлять их одних.

Жизнь шла своим чередом, но нас в этой истории интересует, какие замысловатые узоры сплетала судьба, чтобы встретились, наконец, Светлана и Никита.

- О, это отдельная история. Мы с будущим мужем могли и должны были встретиться значительно раньше, но всему свое время. Может быть, я сейчас просто успокаиваю себя такими мыслями, но всё, или почти всё, предопределено в этой жизни. Всё не случайно.

Я со школьной скамьи встречалась с мальчиком. Почти семь лет это продолжалось. Он был командиром страйкбольной команды. Это такая военно-тактическая игра. Можно сказать, мальчишки в детстве не наигрались в «войнушку» и теперь продолжают на более высоком уровне. Я в команде своего молодого человека знала всех парней, кроме одного – будущего мужа. До поры до времени мы не должны были встретиться. Знаете, какая у Никиты любимая поговорка? «Нити нашей судьбы сплетены свыше».

Он сам из Петербурга. Хорошо учился сначала в прогимназии «Талант», потом в лицее. Занимался в творческих студиях и боевыми единоборствами. Мы в принципе не должны были встретиться, но родители Никиты решили переехать в частный дом в поселок Высокоключевой, рядом с Суйдой. Ему было 17 лет, все друзья остались в Питере. Мама, моя будущая свекровь, сказала ему: «Ты дома играл в страйкбол, посмотри, может быть, и здесь есть такие ребята». Так он попал в нашу команду. Потом ушел в армию, и тут до смешного доходят совпадения. Служил в Ростовской области. Десантные войска, разведка. Служил в Аксае, а прыгал с парашютом в Батайске. Забор его части был в двух шагах от дома моей племянницы. Я там была у нее на свадьбе, когда он прыгал с парашютом. Мне свекровь потом говорила: «Где ж ты раньше ходила, почему его раньше не нашла?» А у меня встречный вопрос: «Как он меня через забор не рассмотрел»? Мы же в нескольких метрах друг от друга были!

Осознанная любовь

Мой молодой человек вернулся из армии, и что-то в наших отношениях изменилось. Мы расстались. Много эмоций. Я стала ездить на тренировки с ребятами, сказала: «Я тоже хочу играть». В один прекрасный день, иначе не скажешь, знакомый сказал: «Сегодня придет один парень. Он раньше играл с нами». Открылась дверь, и зашел Никита. Я как раз собиралась играть. На меня надевали снаряжение. Он тут же начал помогать, давать советы, шутить. У нас как-то сразу всё началось, с первого дня.

Тут надо вот что сказать. У него за плечами были долгие отношения: пять лет он встречался с девушкой. У меня, соответственно, тоже. Никакой, знаете, романтики, как в кино показывают. Цветы, подарки, конфетно-букетный период – ничего такого не было. У нас было сразу всё взвешенно, по-взрослому. Мы понимали, в принципе, что готовы к созданию семьи. Никита еще и младше меня на два года. Обычно в таком возрасте ветер в голове, но не у него. Он помогал мне по дому, я – ему. У него, у его родителей, большое хозяйство: кролики, перепелки, индюки. Помогали друг другу и поняли, что наши взгляды направлены в одну сторону.

Помню его первый подарок – маленькая шоколадка «Аленка». Мимоходом так подарил. Но мне ведь не цена подарка важна, а внимание. Потом были куда более дорогие подарки, но шоколадку ту помню по сей день. Главным его подарком была готовность всегда прийти на помощь. Наверное, вот на этой ценности взаимовыручки и появилась любовь. Осознанная любовь. Могли мы поругаться, например? Конечно, могли. Он выйдет из дома, отдышится, возвращается, и мы садимся за стол переговоров. Мы абсолютно доверяли друг другу. Для него и для меня семья была на первом месте. Оба хотели детей. В декабре 2018-го мы поженились. А в мае 2019-го у нас появился сын. Имя мы ему дали Климент.

- Не самое распространенное имя…

- Да, когда подходил срок, и мы знали, что это будет мальчик, нужно было выбрать имя. У нас были два варианта – Лев и Климент. Посмотрели по святкам, зная приблизительно время рождения. Подходил Климент. Он родился 11-го мая, а 12-го святой Климент поминается в святках. Что вы думаете? Второго сына мы назвали Рим. Это целиком была инициатива Никиты. Я сомневалась. Но сижу на работе, составляю отчет, и приходит женщина с отчеством Риммовна. А что, думаю, неплохо звучит. И, опять же, такое совпадение. Часто вы встречаете людей по имени Рим или с отчеством Риммович?

- С такими редкими именами у детей могут быть трудности в общении со сверстниками.

- Почему? Важно, как сам ребенок его воспринимает и семья позиционирует. Нам понравилось, что Климент с греческого означает «милосердный». Клим как-то меня спросил, почему у всех остальных простые имена: Вася, Петя, а он такой особенный. Я говорю, все особенные, каждый на свой лад, но ты для нас не просто особенный, а драгоценный. Оба сына драгоценные наши.

Война

На протяжении нашего долгого разговора лицо, интонации, жестикуляции моей собеседницы менялись в прямой зависимости от событий, о которых шла речь. Веселая смешливая девочка-подросток, когда разговор шел о детстве и юности. Молодая, полная сил женщина, когда мы говорили о замужестве и рождении детей. Пришла война, и всё изменилось. Видимо, в генетическом коде нашего человека заложена какая-то особенная «военная» программа. Подростки и юноши быстро становятся мужчинами. Девушки и женщины, чьих мужчин коснулась война, принимают участь тех, кем они всегда были на Руси. Ждать своих любимых с фронта и помогать им всеми возможными способами.

- Никита служил в тех краях, в Ростовской области, и не понаслышке знал, что происходит на Украине. Он был уверен, что добром всё это не кончится. Поэтому 24-го февраля не удивился началу СВО. Правда, был уверен, что операция быстро закончится. Когда же всё стало затягиваться, понял, что и его могут призвать. Он не рвался на войну, но и не бежал от неё. Когда пришла повестка, спокойно стал собираться. Он служил в десантных войсках и часто повторял их девиз: «Никто, кроме нас!»

- Светлана, у вас не было тогда, а тем более сейчас, обиды на государство, на слепоту военной машины? Призвали парня, у которого одному сыну три годика, второму три месяца. В то же время есть тысячи холостых бездетных мужчин. Может, нужно было как-то выборочно подходить к этому вопросу?

- А при чем здесь государство? Никита вполне мог достать повестку из почтового ящика и порвать ее. Никто бы его не искал. Не до того было. Он сам не мог так поступить. Он мужчина, патриот. Позвала Родина – нужно идти. Какие вопросы? 3-го октября я отвезла его сюда, к ЦТЮ, и он уехал в Лугу. Месяц он проходил обучение. Обучали на артиллериста. Каждые субботу-воскресенье я приезжала к нему. Надо сказать, командование в Луге пошло ему навстречу именно по той же причине – маленькие дети – и отпустило перед отправкой на фронт домой.

Потом Никита уехал. Неделю не было связи. Наконец, звонок. Сказал: «Всё нормально, но нужны сапоги-пенки». Я спросила: «Сколько вас человек?» Ответил, что девять. «Скидывай размеры!» Так началась моя, не скажу, волонтерская деятельность – просто помощь. Удалось связаться с родственниками других ребят из расчета Никиты. Создали общий чат. На связь оттуда ребята выходили редко, но если кто-то звонил, говорил, что всё нормально, сразу скидывалась информация в чат. Все выдыхали спокойно. Сначала нам огромную помощь оказали волонтеры из «Своих не бросаем. Луга». Потом установились контакты с другими волонтерскими командами.

Рассказ Светланы о том, как жены и матери бойцов немедленно сумели самоорганизоваться, наладили поставки на фронт всего необходимого, начиная с носков и заканчивая бронежилетами, требует отдельного разговора. То самое гражданское общество, о котором так долго говорили, возникло прямо на наших глазах. Множество организаций по всей стране и в нашем Гатчинском районе. Образовался, можно сказать, второй фронт, состоящий в большинстве своем из женщин. Матери, жены, сестры, дочери. У кого-то родные, любимые мужчины воюют, у некоторых погибли. Спокойно, не впадая в истерику и во все тяжкие, с холодным отчаянием в глазах они продолжают свою работу – помогают фронту. Дело павших не должно пропасть втуне, мы обязаны победить!

- Никита один из немногих в расчете, у кого есть дети. Когда мы созваниваемся, парни предлагают во время отпуска приехать, помочь по хозяйству. Я им говорю: «Ребята, проведите отпуск с родными людьми. Неизвестно, что там будет впереди. А я уж сама как-нибудь справлюсь. Мир не без добрых людей». Когда Никита приезжал в отпуск, тоже рвался помочь в нашем недавно построенном доме. А я специально снимала коттедж в одном из пансионатов под Сиверской, и мы семьей уезжали туда. Мне нужно было, чтобы он забыл о войне. Чтобы остались светлые воспоминания. Мобилизованные ведь служат не определенный контрактом срок, а до самого конца. Никита погиб в сентябре, а в декабре должен был приехать в отпуск. Чуть-чуть не хватило.

- Как сейчас складывается ваша жизнь?

- Никита выбрал меня за какие-то определенные качества. Когда он ушел на войну, он понимал, что, если что-нибудь случится, я не опущу руки, подниму детей. Не свалюсь в горевание, как принято у нас. У меня двое детей. Это мальчишки. Они смотрят на меня. Если я сейчас впаду в тоску-печаль, они поймут, что так и надо. Папа погиб, жизнь закончилась. Нет! Жизнь не закончилась! Когда Никита погиб, мне было 30, ему 28. Шесть лет мы прожили вместе. За это время успели сделать столько, сколько иные за всю жизнь в браке не сделают. Родили двоих детей, у каждого машина, два земельных участка, на моем построили пусть не самый лучший, но свой дом. Даже если со мной что-то случится, дети не останутся с пустыми руками.

- Я знаю, что вы возобновили занятия по вокалу и иногда выступаете на разных площадках.

- Да, своеобразное возвращение к детской мечте. Мне кажется, что что-то получается в этом направлении. Во всяком случае, и простые зрители, и профессионалы меня хвалят.

- Тяжелый вопрос. Как дети восприняли гибель отца?

- Для младшего папа скорее объект с картинки, который иногда приходил. Мы созванивались по видеосвязи, и Никита три раза приезжал в отпуск. Старший воспринимает всё значительно острее. Так получилось, что в начале СВО умерла его бабушка, моя мама, и теперь вот смерть отца. Клим слышал мой разговор по громкой связи, когда сообщили о гибели Никиты. Я ему сказала, что, скорее всего, это ошибка, папа лежит в больнице, и Клим немного успокоился. Но потом, когда приехал военный, привез гроб, вещи Никиты, медаль Жукова (ее вручили мужу буквально за неделю до гибели), всё стало ясно.

На похороны мы детей не брали, но я обещала старшему, что скоро приведу его к отцу. В Колпанах открыли аллею памяти. Первым висит плакат с портретами погибших на СВО, и там лицо Никиты. Я свозила Клима туда сначала. Потом посоветовалась с психологом, как привезти его на могилу, по возможности смягчить эмоциональное впечатление. Та посоветовала взять с собой хорошего друга Никиты. Сын видит моё поведение, но это женская реакция, важно, как реагирует мужчина. Мы съездили на кладбище. По-моему мы с другом Никиты больше волновались, чем Клим, он всё же еще маленький ребенок.

Иногда сын спрашивает: «А вдруг произойдет чудо, и папа вернется?» Я отвечаю, что мы все будем только счастливы, но чудо вряд ли произойдет. Я не хочу его обманывать, скрывать что-то: у нас должны быть доверительные отношения. Он знает, что папа умер. У меня мальчики, а мальчики - будущие мужчины. Значит, опора, защита. Первое время я как бы выстроила домик, в котором закрылась. Считала, что нельзя никак показывать детям своих эмоций, надо быть сильной. Но во время разговора с психологом она мне посоветовала не бояться и поплакать при детях. Они должны видеть, что мама может быть и слабой, оставаясь при этом сильной. Жизнь сложна и совсем не черно-белая. Они должны это понимать.

Любимой книгой Никиты был «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Недавно мы с детьми перечитали «принца». Я говорю им: «А что если папа и есть маленький принц? С ним же что случилось? Его укусила змея, и принц улетел на другую планету. Так и с папой. Вполне возможно, что он живет сейчас на другой далекой планете и ждет нас там». С одной стороны, сказка. С другой – почему бы и нет?

Андрей Павленко