Интернет и подростки: как мошенники находят свои жертвы в сети

Почему может быть легко завербовать подростка по телефону?

– Надо принять во внимание, что подросток — это не маленький взрослый. Есть существенные различия в состоянии и, в целом, психической продукции этой возрастной группы. Например, у подростков не сформировано критическое мышление или абстрактно-логическое мышление. Критическое мышление – это определенный вид мыслительных операций, которые у нас возникают, если нам повезет, к концу подросткового возраста. В том случае, если у нас нет никакой психопатологии. Критическое мышление – это тот набор операций, который позволяет устанавливать причинно-следственные отношения, устанавливать отношения общего и частного. Отсутствие или несформированность критического мышления делает подростков уязвимыми к манипуляциям.

Мошеннические схемы часто основаны на принципах игрового контента. Сценарий вовлечения подростков становится очень похожим на игру. Он воспроизводит, или точнее даже переносит, те действия, которые ему были разрешены в игре и которые он с удовольствием множество раз повторял, на реальную ситуацию. Возникает совершенно конкретная проблема: граница между опосредованной техническими средствами реальности и не опосредованной техническими средствами реальности. Эта граница для подростков размыта. Одна из задач взрослого – показывать и помогать устанавливать эту границу. Подросток идеален с точки зрения воздействия мошенников. В подростковом возрасте не сформирована еще в полной мере способность к прогнозированию, и это тоже ограничивает возможности подростка сохранить свою неприкосновенность и не попасться под воздействие мошенников. К тому же, сейчас социальная среда достаточно активно транслирует установку неуязвимости: «Тебе ничего не будет, потому что ты несовершеннолетний» или «Ты молодой, тебя пожалеют», как будто он не несет ответственности за все последующие действия. Надо признать, что несформированность критичности мышления и низкий уровень прогнозирования, то есть невозможность видеть на 2-3 шага вперед последствия совершаемых действий, приводят к тому, что те технологии вовлечения, которые используют мошенники, для того, чтобы не только получить выгоду финансовую, но и подтолкнуть подростка к определенному действию деструктивного характера, приводит к тому, что в целом эта возрастная группа стала одной из явных мишеней для мошенников, манипуляторов, для представителей ЦИПсО (центра информационно-психологических операций Украины. — Прим. ред.)

Связано ли это с подростковым максимализмом?

– Я бы прямой связи не проводила. Я скорее вижу уязвимость этой возрастной группы именно в несформированности критичности мышления, в эмоциональной импульсивности. Активировать эмоции подростка значительно проще, чем взрослого, а значит, и вовлечь его легче. Не имеет значения, какая эмоциональная реакция будет активирована: страх, тревога, недоумение, раздражение или даже злоба. Такая эмоциональная лабильность, плюс снижение критики дают возможность мошеннику привести подростка к тому действию, которое будет носить деструктивный характер.

Как уберечь детей и подростков?

– Это непростой вопрос с точки зрения инструктивной логики. Нет ни одной простой инструкции, которую мы могли бы посоветовать подросткам, родителям или ближайшему социальному окружению. В первую очередь потому что мы видим, что манипулятивные технологии каждый день изменяются. Здесь эффективнее будут воздействия, направленные на формирование критичности мышления, на способности подростков увидеть последствия своих действий, на осведомленность в части последствий за те действия, которые они совершают. С подростками надо говорить. Просто, четко и конкретно, не ленясь множество раз повторять одно и то же.

Какие еще есть советы для родителей?

– Приведу в пример клинический случай. Семья привела девочку к клиническому психологу. Девочка попала в компанию, которая предложила совершать определенные действия “на слабо”. Эти действия носили достаточно интимно-личностный характер и были засняты на видео. Один из подростков передал данный видеоконтент взрослым. Девочка стала получать письма, в которых были угрозы неоднозначного содержания выложить этот видеоконтент в сеть в том случае, если она не будет совершать определенные действия. И эта история была бы совершенно печальной в том случае, если бы не было доверия между девочкой и родителями. Если первые, кто узнал о происшествии, не стали бы родители. Совместное решение без конфликтов, упреков, угроз со стороны родителей привело к тому, что данная проблема не стала проблемой жизни и здоровья ребенка.

Пресс-служба РНИМУ

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