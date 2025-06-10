Назначены выборы Губернатора Ленинградской области
Сегодня, 10 июня, на 65-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области принято решение о назначении выборов Губернатора Ленинградской области. Очередные выборы главы 47 региона пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.
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Избирательной комиссией, организующей выборы Губернатора Ленинградской области, является Избирательная комиссия Ленинградской области. Правовая база проведения выборов - областной закон от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».
Решение о назначении выборов планируется к опубликованию завтра, 11 июня.
Выдвижение кандидатов на должность Губернатора Ленинградской области может производиться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов.
В соответствии с законом кандидатов на должность Губернатора Ленинградской области могут выдвигать политические партии.
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