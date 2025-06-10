Выборы губернатора Ленинградской области пройдут 14 сентября

Избирательной комиссией, организующей выборы Губернатора Ленинградской области, является Избирательная комиссия Ленинградской области. Правовая база проведения выборов - областной закон от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области». Решение о назначении выборов планируется к опубликованию завтра, 11 июня.

Также сегодня состоялось заседание Президиума Регионального политического совета Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия». Было проведено тайное голосование для определения кандидатуры от партии «Единая Россия» на должность губернатора Ленинградской области. Выбранный кандидат будет рекомендован для направления необходимых документов на согласование в президиум Генсовета Партии.

По результатам тайного голосования Президиум регионального политсовета утвердил кандидатуру Александра Дрозденко.

Руководитель Ленинградского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов отметил высокий уровень вовлеченности и заинтересованности в предстоящих выборах.

«Сегодня завершилось предварительное голосование внутри Партии, посвященное выдвижению кандидата на выборы Губернатора Ленинградской области. Эта работа началась в конце марта и продолжалась несколько месяцев. Все это время наши кандидаты активно встречались с руководителями первичных отделений партии. Сегодня, подводя итоги предварительного голосования, было принято решение о поддержке нашего кандидата для дальнейшего выдвижения. Мы проделали большую работу, и наша Партия – единственная, которая проводит предварительное голосование, организуя встречи своих кандидатов с таким большим количеством наших сторонников», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Дмитрий Рытов отметил, что 23 июня состоится XXXIV Конференции Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» - это мероприятие, на котором официально начнется выдвижение кандидатов для предстоящей избирательной кампании.