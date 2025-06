«Фанатам Фанка» – 20 лет!

«Штаб» «Фанатов Фанка» располагается в Гатчине в Центре творчества юных. Фейсконтроля на входе, конечно, не будет, но на всякий случай освежаем в памяти: фанк – это музыкальный стиль, который зародился в 60-х годах прошлого века в южных штатах США. А еще это сленг, обозначающий максимально энергичный танец. К таким танцорам мы заглядываем в студию… и видим опрятных, улыбчивых девчонок, которые не «стоят в сторонке», а смело делают «джем». Так в хип-хоп культуре обозначают вечеринку, где танцоры становятся в круг, а затем каждый желающий выходит в центр с импровизацией – по очереди. Делается это не ради соперничества, а чтобы обменяться опытом.

Нынешний руководитель студии Елена Иванова рассказывает, что многим ребятам «джем», как и хип-хоп в целом, помогает избавиться от зажатости:

– Здесь нет такой сильной академичности, как, допустим, в хореографии – ты можешь свободно выразить себя через музыку и через танец. Но есть часть детей, которые стесняются: для них первый шаг в круг – это очень пугающий шаг. И может пройти даже несколько лет, прежде чем ребенок выйдет в «джем». Поэтому для кого-то «джемы» становятся терапией. На самом деле, и для меня они были терапией, мне тоже было сложно именно импровизировать: хочу, но почему-то не могу, возникает блок. После первых выходов в «джем» эта стена стала потихоньку рушиться.

Ведущим направлением студии сегодня является хаус-дэнс (с английского house – «дом»). Но этот танец вовсе не связан с чем-то домашним. Этимология ведет нас к названию клуба конца 70-х годов в Чикаго – Warehouse (с английского переводится как склад, практически заброшенное, неорганизованное пространство). В Warehouse диджеи играли электронную музыку на драм-машинах. Она стала настолько популярна, что приходившие в музыкальные магазины люди просили дать им «хаус-музыку». А затем хип-хоперы, переходившие с улиц и клубов туда, где играл хаус, начали двигаться под него – и появился хаус-дэнс. Танец сочетает в себе плавность движений тела и четкость шагов, напоминающих чечетку. Елена Иванова – настоящий фанат хаус-дэнса – утверждает, что сейчас он набирает большую популярность, а особенно активно развивается в азиатских странах.

Подобное распространение в свое время получил брейк-данс, один из ключевых элементов хип-хопа. И мы не случайно вспомнили о нем. Именно с него началась история «Фанатов Фанка». В 2004 году в России сформировалось творческое объединение танцоров, рэп-исполнителей, художников – преимущественно из Питера. Группа получила название Funk Fanatix. Участники ездили в туры, на всероссийские и международные мероприятия хип-хоп культуры, снимали фильмы, организовывали вечеринки, концерты и мастер-классы. Тогда же брейк-данс в нашей стране пережил очередную волну популярности.

Один из главных идейных вдохновителей и организаторов объединения, «раскачиватель тусы» в Гатчине Сергей Грачёв получал и передавал знания о культуре от первоисточников – основателей хип-хопа: встречался с легендарными би-боями (англ. break boys, b-boys) и американским диджеем Кул Хёрком. Так уже на следующий год после основания «FF» Сергей встал у руля детской студии в Гатчинском ЦТЮ, где ребята знакомились с брейк-дансом и хип-хопом вообще.

Название «Фанаты Фанка» студия получила в честь родного Сергею Грачёву объединения. На ее отчетном концерте 31 мая директор Центра творчества юных Надежда Корбут вручила Сергею Сергеевичу грамоту за вклад в развитие танцевальной современной культуры в г. Гатчине с 2005 года.

Вспоминая историю становления «Фанатов Фанка», Сергей Сергеевич в первую очередь говорит не о себе, а о прежнем руководителе ЦТЮ – Елене Бояковой. Ведь, по сути, открытие студии – ее инициатива:

– Только с годами понимаешь, насколько это был смелый поступок с ее стороны как директора. Мне было 20 лет. День молодежи, по-моему, тогда был, на Соборной было мероприятие. ЦТЮ ставил музыку. Елена Давыдовна увидела наш большой круг, подошла, познакомилась, пригласила в Центр и сразу спросила, готов ли я заниматься студией, – вспоминает Сергей Грачёв.

Чтобы привлечь ребят, Сергей вместе с единомышленниками ходил в гатчинские школы: там би-бои демонстрировали искусство брейк-данса подрастающему поколению. Впоследствии воспитанники «Фанатов Фанка» стали не просто не уступать учителям в известности, но и даже перегонять их. Самые активные объединились в команду Sufi Fusion («Суфийский сплав»). Кадры первых лет работы студии, сюжет на местном ТВ, ранние выступления на сцене, блоги, снятые в родном городе, области и в других странах, ретроспективные клипы студийцев, участников легендарного Funk Fanatix и будни сегодняшних «Фанатов Фанка» – в этом году на экране ЦТЮ показали всё нажитое и пережитое за 20 лет.

А за день до этого юбилей отмечали в скейт-парке на гатчинском Аэродроме. Заведовал площадкой основатель российской школы экстрима, питерский роллер под псевдонимом Кирпич (Виктор Демидов). Юные последователи уличной культуры упражнялись в экстремальных видах спорта на самокатах, велосипедах, и, выражаясь «профессиональным сленгом», проводили контест, то есть конкурс, состязание. За лучшие трюки были награждены как парни, так и девчонки. И да, это тоже наша тусовка, потому что хип-хоп – это не только про танцы. Каждый раз на местечковых мероприятиях и крупных фестивалях, на праздниках и в студийные будни фанаты хип-хоп культуры общаются на языке множества движений.

На отчетном концерте «Фанатов Фанка», ведущим которого был Сергей Грачёв – он же MC (англ. – master of ceremonies) Osip Shpak помимо танцев воспитанниц студии, со зрителем говорил рэп (Osip Shpak & 1Chel, «Нелегальный Сорт»), песни подростковой группы «ККК» и даже цирковые и акробатические номера (Salad Show, цирковая студия «Радуга»). Был на празднике еще один близкий друг «Фанатов Фанка» – гатчинский центр танца и творчества Gemini («Близнецы»). В следующем году студия танцев Gemini тоже празднует 20-летие, Елена Иванова является одним из ее педагогов. Сам центр с 2011 года является отделением «ГУФО» – «Главного управления фанк-операций». «Фанк-операциями» в «Близнецах» руководит жена Сергея Сергеевича, Мария Грачёва. Прямо сейчас семья проводит в клубе детские летние каникулы, «прокачивает» ребят, увлекающихся хип-хоп культурой.

Здание центра собственноручно украшено граффити, а в общем зале развешаны афиши концертов «Фанатов Фанка» разных лет. Вместе с Сергеем и Марией – их старшая дочь София. София не захотела соревноваться с родителями в мастерстве танца. После окончания музыкальной школы в прошлом году у нее получилось собрать группу «ККК», в которой она стала солисткой. На отчетном концерте «Фанатов Фанка» вместе с барабанщицей Викторией и гитаристкой Ладой она исполнила песни собственного сочинения. Младшие дочь и сын танцевальной семьи тоже здесь, на каникулах – впитывают энергию творчества.

– Фанк, в принципе, – это про любовь. Фанк, хип-хоп – это праздник; семейный праздник, обмен энергиями, повод встретиться… Важность этого комьюнити как раз в том, что ты, помимо того что занимаешься любимым делом, общаешься с теми, кто делится с тобой своими интересами и опытом. Вы как разные миры, которые начинают соприкасаться. Так удается преодолевать самое страшное – разделение людей, – делится Мария.

Вообще, философия хип-хоп культуры заключается в единстве. А легче всего единение можно почувствовать в кругу (в прямом и переносном смысле) близких людей. Пожалуй, именно отсюда идет культура «джемов». Таким большим импровизированным кругом завершился и концерт «Фанатов Фанка». И хотя современные хип-хоперы участвуют в соревнованиях, организовывают праздники (например, с 2007 года Funk Fanatix проводят ежегодный танцевальный фестиваль Fight for the Right), всё же фундамент их идей составляет свобода движений.

Самовыражение через творчество, а не соревнования ради соревнований – такой идеи придерживаются и руководители «Фанатов Фанка», и их друзья и последователи. Спустя годы представители хип-хоп культуры стали еще сильнее уверены в том, что никогда нельзя забывать тех, с кем ты шел и рос бок о бок. Если ты отказываешься от своих корней, ты остаешься один. Именно поэтому здесь – «Никаких звезд. Только андеграунд». И тусовка, конечно.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области