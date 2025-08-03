Президентская библиотека – ко Дню железнодорожника

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с редкими материалами, рассказывающими о жизни и деятельности известного русского инженера, учёного, почётного члена Петербургской академии наук, автора первого российского теоретического труда по железнодорожному делу и первого министра путей сообщения Российской империи.

«Мельников блестящим образом прошёл курс наук, был одним из самых образованных людей, с ясным и быстрым умом, был блестящим профессором, учёным человеком, первый положил начало устройству железных дорог, обучил для этого множество людей и, будучи министром, дал сильный толчок устройству дорог. Этим человеком Россия может гордиться…», – писал Валериан Панаев в раритетном издании «Четыре министра путей сообщения» (1889). В этой книге описан карьерный путь Мельникова, который автор назвал «триумфальным шествием».

В 1830-х годах Мельников занялся научными исследованиями в области экономической эффективности и технической возможности строительства в России железных дорог. В 1835 году был издан первый академический труд по данному вопросу – «О железных дорогах», ознакомиться с которым можно на портале Президентской библиотеки. В этой работе инженер доказывал не только реальную возможность строительства российских железных дорог, но и важнейшие экономические перспективы такого начинания. Он отмечал: «Распространение и улучшение внутренних сообщений есть, конечно, главнейший источник той деятельности в промышленности и торговле, которая составляет отличительную черту нашего века». Работы Мельникова впоследствии стали основными пособиями для подготовки специалистов в области железнодорожного транспорта.

С открытием в 1837 году Царскосельской железной дороги Россия стала пятой страной в Европе и шестой в мире, построившей рельсовую дорогу общего пользования.

Когда император Николай I задумал строить железную дорогу из Петербурга в Москву, профессора Мельникова отправили в Соединённые Штаты Америки изучать опыт заграничных коллег. Вернувшись, он поставил вопрос о безотлагательном строительстве дороги Санкт-Петербург – Москва.

«Железные дороги, – писал Мельников в отчёте, процитированном в книге „Четыре министра путей сообщения“, – представляют преимущество скорости, которое даёт им высокое назначение в системе внутренних сообщений государства. Государство, имеющее полную систему железных дорог, допускающих, в пример, скорость в четыре раза большую скорости обыкновенной почтовой езды, может быть рассматриваемо, в отношении администрации и взаимных сношений, как бы сосредоточенным на пространстве в 16 раз меньшем. Такое сближение пределов государства представляет слишком большие выгоды, чтобы рано или поздно ими не воспользоваться».

В подробном отчёте о своей поездке Мельников подверг критике существовавшие за границей нормы строительства железных дорог и дал ряд новых предложений, основанных на отличном знании железнодорожной техники и свидетельствовавших о самобытности русской инженерной мысли. Так, например, он предлагал другую ширину колеи и земляного полотна, представил собственные оригинальные расчёты основных путевых устройств.

1 февраля 1842 года был объявлен Указ Николая I о строительстве новой железной дороги, которая соединит Санкт-Петербург и Москву. В соответствии с ним Мельников назначался начальником Северной дирекции строительства магистрали (Петербург – Бологое).

В очерке «Из истории железнодорожного дела в России: Николаевская дорога в 1842–1852 гг.:», который публиковался в нескольких номерах журнала «Русская старина», начиная с мая 1885 года, в деталях описывается реализация этого масштабного проекта – от идеи до полной реализации.

Официальное открытие новой магистрали состоялось в ноябре 1851 года. В этот день по железной дороге, связавшей две столицы, в 11 часов 15 минут из Санкт-Петербурга двинулся первый поезд, через 21 час 25 минут он благополучно прибыл в Москву.

В заключительной части очерка «Из истории железнодорожного дела в России: Николаевская дорога в 1842–1852 гг.», опубликованной в журнале «Русская старина» за январь – март 1886 года, автор и непосредственный свидетель тех знаменательных событий инженер-путеец Антон Штукенберг написал: «Живо помню я этот день, когда многосложная машина пошла в правильный ход; а главное – первая ночь после этого дня, тёмная осенняя ночь, когда зги не было видно; но поезда приходили и отходили от Бологовской станции, как бы тонули во мраке. Паровозы двигались взад и вперёд по путям станций, раздражая с непривычки нервы своим стуком, шумом и свистом».

В 1862 году генерал-лейтенант Павел Петрович Мельников был назначен исполняющим обязанности главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, а в 1865 году, после преобразования управления в Министерство Российской империи, стал первым министром путей сообщения.

Под его руководством в России были построены тысячи километров железных дорог. По его же инициативе на многих заводах начали делать паровозы, вагоны, рельсы и другое железнодорожное оборудование. В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с раритетным изданием 1898 года «Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщений за сто лет его существования (1798–1898 гг.)».

В фонде Президентской библиотеки представлено большое количество материалов, посвящённых истории развития железнодорожного транспорта в России. Например, подраздел «Железные дороги» электронной коллекции «Территория России» включает не только цифровые копии раритетных изданий, исследований, архивных документов и авторефератов, но и видеолекции и документальные фильмы по данной тематике.