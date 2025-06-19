Ленобласть развивает дорожный сервис

Соглашение подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин и генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова.

«Повышаем удобство использования дорожной инфраструктуры для жителей Ленинградской области, туристов и перевозчиков. В рамках нашего сегодняшнего соглашения предусмотрены обмен опытом между ООО «Автодор-Девелопмент» и Правительством Ленинградской области, организация и формирование рабочих групп для решения вопросов развития многофункциональных зон дорожного сервиса, выработка совместных решений и совершенствование нормативно-правовой базы», — подчеркнул Сергей Харлашкин.

С учетом перспективных проектов (КАД-2, ШМСД) компания предлагает разработать комплексную стратегию развития многофункциональных зон и прилегающих территорий в Ленинградской области для создания мультипликативного экономического эффекта, устойчивого развития инфраструктуры и роста внутреннего туризма.