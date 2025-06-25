Награды достойным

Указом Президента РФ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Орденом Александра Невского награжден председатель постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике Вадим Густов.

Александр Дрозденко отметил значимую роль Вадима Густова в становлении и развитии региона

- Всю свою трудовую жизнь Вадим Густов посвятил служению Ленинградской области. И на «Фосфорите», и в руководстве Кингисеппского района, и работая губернатором, сенатором и в Заксобрании. Вадим Густов — человек, который не бросает слов на ветер. Его идеи, казалось бы, невероятные, всегда воплощаются. Так было со строительством порта Усть-Луга, что придут в регион ведущие мировые производители, что Ленинградская область станет инвестиционно привлекательным регионом России, и ещё один проект, который сейчас реализуется — это строительство железнодорожного пути Гдов — Усть-Луга. Вы никогда не сдаётесь. Вы — мой учитель. Я старался вас все это время не подводить, и я очень горжусь вашей сегодняшней наградой. Здоровья! Всего самого доброго и светлого! — сказал Александр Дрозденко.

Принимая награду, Вадим Густов выразил благодарность Президенту России, губернатору, жителям области и пообещал и дальше служить Ленинградской земле: «Мне это надо. Я по-другому не могу», – сказал он.

Также награды получили коллеги Вадима Анатольевича. Заместителю председателя постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Сергею Коняеву объявлена Благодарность губернатора Ленинградской области – за вклад в развитие парламентаризма и высокий профессионализм.

За активную и плодотворную деятельность в Парламентской ассоциации Северо-Запада России, существенный вклад в укрепление связей между законодательными органами субъектов Российской Федерации и в связи с 30-летием образования Парламентской ассоциации Северо-Запада России Почетной грамотой Парламентской ассоциации Северо-Запада России награждена вице-спикер Татьяна Тюрина, член постоянных комитетов Парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, по образованию, науке и высшей школе.

Благодарностями губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм отмечены сотрудники аппарата Законодательного собрания Елена Наволоцкая, Ирина Таланова и Полина Шахалова. Почетным знаком Законодательного собрания Ленинградской области награждены Валерий Ожигин и Светлана Орехова.

Завершилась церемония награждения вручением Благодарственных писем Законодательного собрания Ленинградской области за вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей победителям и призерам Первого Ленинградского областного командного фестиваля-конкурса среди педагогов, работающих в начальной школе, и их учеников «Воспитать патриота»: Елизавете Киселевой, Екатерине Быковской и Анастасии Набожной.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области