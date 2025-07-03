В группе риска – водители двухколёсных

- В этом году на дорогах Гатчинского округа произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли и 82 пострадали. Это много, – уверен Александр Соколов. – Причины аварий остаются неизменными из года в год: выезд на полосу встречного движения, как правило, сопряженный с превышением скорости, нарушение очередности проезда: выезжая со второстепенных дорог, водители надеются, что они успеют, проскочат, в результате – столкновение. Скорость практически во всех населенных пунктах Гатчинского округа ограничена до

40 км/ч, и везде стоят скоростемеры – камеры. Но водители всё равно умудряются нарушать.

И есть еще одна довольно распространенная причина ДТП – неправильное расположение автомашин на проезжей части.

- В чем это выражается?

- Допустим, вне населенных пунктов при наличии двух полос в одном направлении водитель едет в крайнем левом положении. Однако по правилам при свободной дороге водитель должен двигаться правее, т.е. если правый ряд свободен, а вы едете в левом, вы нарушаете правила дорожного движения.

- А если в правом ряду плохой асфальт? Колейность, выбоины?

- Есть колейность допустимая, а есть – недопустимая. Дорожный надзор проверяет состояние дорог, выявляет нарушения и реагирует на сообщения граждан: производит замеры и выдает соответствующие документы на устранение недостатков владельцу дороги. В Гатчинском округе порядка 2700 км дорог – как федеральных, региональных, так и местных. За дороги местного значения отвечает муниципалитет, владелец региональных дорог – Ленавтодор. При обнаружении недостатков мы стараемся в максимально короткие сроки их устранить и приветствуем обращения граждан, замечающих дефекты полотна проезжей части.

- Вернемся к аварийности. Расскажите о погибших – что привело к трагедиям?

- Из 13 человек, погибших в ДТП, пять пешеходов. Люди попали под колеса и по собственной неосторожности, и по вине водителей, не предоставивших пешеходам преимущество. Мы пытаемся разъяснять гражданам: есть обязанность водителя на пешеходном переходе уступить дорогу пешеходу, но также есть и обязанность пешехода убедиться в том, что его пропускают – в обязательном порядке. И в темноте, и в светлое время суток надо убеждаться в том, что водитель уступает вам дорогу. Примерно половина пострадавших пешеходов – это категория в возрасте 60+. По каким причинам они упорно переходят проезжую часть в неположенных местах, не глядя по сторонам, непонятно. А пожилые люди еще в силу возраста и состояния здоровья более уязвимы и погибают там, где молодой пострадавший мог бы выжить. Недавно в Гатчинском округе погибла 69-летняя велосипедистка: она пересекала шоссе, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, – водитель затормозить не успел.

Мы проводим профилактические беседы с нарушителями, но достучаться до людей бывает очень тяжело, потому что они «привыкли так». В который раз, например, беседую с пожилой дамой на дороге, пересекающей проезжую часть за двадцать

метров до перехода. Предупреждаю, объясняю, взываю к ее сознательности и получаю в ответ: «Я сорок лет тут ходила и буду ходить».

И сколько бы инспекторы ГАИ ни призывали носить световозвращающие элементы на одежде в условиях плохой видимости, всё равно масса народу пренебрегает этим правилом. Вот недавно на федеральной трассе Петербург – Псков в деревне Лядино в темное время суток под колеса попал пешеход в темной одежде: водитель не успел заметить его. Свет фар в таких случаях выхватывает человека из темноты слишком поздно.

К трагедиям часто приводит общая невнимательность и водителей, и пешеходов. На парковке возле торгового комплекса «Пилот» на Аэродроме под машину попала пожилая женщина. Девушка-водитель не заметила ее, и, хотя это не шоссе, не трасса с интенсивным движением и высокими скоростями, пострадавшая от полученных повреждений скончалась в больнице.

Питбайки детям не игрушки!

С тех пор как в продаже появились недо-мотоциклы – так называемые питбайки – у Госавтоинспекции прибавилось хлопот. Каждое лето по гатчинским дорогам начинают кататься подростки на мини-мотоциклах, предназначенных для бездорожья. Это существенно: некоторые питбайки – это спортинвентарь, и передвигаться на них можно либо в специально отведенных местах – на спортплощадках, либо по пересеченной местности вне дорог общего пользования. А те питбайки, на которых разрешено движение по дорогам, требуют наличия водительских прав.

Юные водители игнорируют требования правил и катаются как попало и где попало, а родители, без участия которых, естественно, не обходятся покупки питбайков, о безопасности не тревожатся – в отличие от Госавтоинспекции.

- В течение всего учебного года мы пытались достучаться до родителей. – делится Александр Соколов. – Я лично приходил в школы на собрания, рассказывал страшные истории – непридуманные, из жизни. О том, что может случиться, если купить мальчишке питбайк и отправить его кататься на все четыре стороны. Некоторых родителей это впечатляет, другим не нравится такое слушать. А я почему это рассказываю? Потому что я видел последствия подобной беспечности, и мне приходилось оповещать тех несчастных матерей, чей сын разбился на таком вот питбайке на трассе. И я заставляю родителей школьников проецировать эту ситуацию на себя, чтобы они поняли: сажая подростка на мини-мотоцикл, они подвергают его жизнь огромному риску! Незнание правил дорожного движения может повлечь за собой очень серьезные последствия, в том числе и для других участников движения. Не дай бог, этот подросток, катаясь на питбайке, сделает кого-то инвалидом или унесет чью-то жизнь – нести бремя ответственности по всем позициям придется родителям.

- Как вы боретесь с нарушителями на питбайках, мопедах, мотоциклах?

- На служебных машинах ГАИ, но без специальной окраски мы патрулируем сельскую местность и задерживаем малолетних «байкеров». В мае, например, в Вырице на дороге общего пользования я задержал восемь человек на питбайках без прав и всех заставил позвонить родителям. Родители приехали. Всех, кому уже исполнилось 16, в том числе двоих совершеннолетних, мы привлекли к ответственности. А еще двоим питбайкерам было вообще по 14–15 лет.

В итоге все родители были привлечены за передачу управления транспортным средством лицам, не имеющим водительских прав (штраф 30 тысяч руб-лей), а также по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если дети попадутся повторно, наказание усугубится.

- Напомните, пожалуйста, кому можно управлять питбайком и на каких условиях?

- Питбайк (мини-мотоцикл) идет в двух категориях. Одна – как спортинвентарь, а вторая подлежит регистрации как транспортное средство, которое может передвигаться по дорогам общего пользования. На спортивных питбайках разрешено кататься только вне дорог общего пользования: на специальных площадках, в поле, в лесу. Чтобы управлять питбайком второй категории, разрешенной для передвижения по дорогам, необходимы водительские права.

Начиная с 16 лет можно получить категорию А1 – на управление мототранспортом с объемом двигателя до 125 куб. см. С 18 лет можно иметь полноценную категорию А, позволяющую управлять всеми видами мотоциклов, независимо от объема и мощности двигателя.

- Как реагируют подростки на питбайках на появление сотрудников ГАИ?

- Неправильно реагируют. И здесь кроется серьезная опасность. В связи с этим хотелось бы развеять миф, гуляющий среди населения: будто бы сотрудники Госавтоинспекции не имеют права преследовать мотоциклистов, тем более несовершеннолетних. Откуда взялась эта информация, непонятно, но, как показывает практика, мифотворчество в народе сильно и многих приходится переубеждать.

Нередко на дорогах встречаются мотосредства с объемом двигателя свыше 100 кубов, развивающие скорость до

80–100 км/ч и более, под управлением 15-летних, которые не останавливаются по требованию сотрудников полиции. Где бы инспекторы ни пытались их остановить, подростки игнорируют и пытаются скрыться. Не очень понятно, откуда у детей такое поведение… Иногда кажется, что их учат этому сами родители: «Не останавливайся, они всё равно мотоциклистов гонять не имеют права, тем более детей». Так вот ничего подобного: сотрудники Госавтоинспекции не только имеют право, но обязаны останавливать нарушителей, независимо от их возраста и категории транспортного средства.

И ни в коем случае нельзя игнорировать требования инспектора и тем более пытаться скрыться. Для госавтоинспекторов безопасность дорожного движения стоит на первом месте: для этого мы и существуем. И если водитель не выполняет законного требования сотрудника полиции об остановке, его будут преследовать и пресекать дальнейшие действия – в соответствии с действующим законодательством, федеральным законом «О полиции», со всеми вытекающими последствиями.

Операция «Телефон»

Мобильный телефон – это не только бич современных детей и молодежи. Это зло, которое провоцирует дорожные аварии, и Госавтоинспекция ведет борьбу с любителями разговаривать и переписываться за рулем.

- Мы вникаем даже в те дорожно-транспортные происшествия, где нет пострадавших – только «железо». Почему произошло столкновение, почему водитель не заметил помеху? А всё просто: люди отвлекаются. Человек за рулем всё время занят телефоном и в итоге где-то не заметил, где-то не пропустил, где-то в зеркало не посмотрел, не убедился. Поэтому мы периодически проводим профилактическую операцию «Телефон»: акцентируем внимание на выявлении таких нарушений.

- Вживую?

- Да, инспекторы стоят на дороге и работают именно по мобильным телефонам. Хочу напомнить, что пользоваться смартфоном, находясь за рулем, можно только без использования рук – т.е. с помощью блютуз-установки и громкой связи в автомобиле.

- Александр Анатольевич, что бы вы пожелали личному составу в день профессионального праздника?

- Действующим сотрудникам Госавтоинспекции и ветеранам службы я желаю крепкого здоровья, уверенности в своих силах и благополучия. Этот праздник – признание нашего труда, ответственности и преданности делу обеспечения безопасности на дорогах. Хочу выразить благодарность коллективу Гатчинского отдела ГАИ за честность, дисциплину и самоотверженность. Каждый из вас вносит свой вклад в сохранение жизни и здоровья наших земляков, поддержание порядка и законности на гатчинских улицах и трассах. Ваша работа требует не только профессионализма, но и мужества, выдержки, готовности прийти на помощь в любую минуту. Пусть вам всегда сопутствует удача, а дома ждут любовь и понимание близких. С праздником – с Днем Российской Госавтоинспекции!

Екатерина Дзюба