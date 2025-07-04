15-летний поджигатель с ножом

24 июня около шести вечера в гатчинскую полицию поступило сообщение, что неизвестный поджег изнутри помещение спортклуба на Володарского, стоит с ножом в руке. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал по подозрению в совершении преступления школьника – 15-летнего жителя деревни Романовка.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району. С

места происшествия изъята бутылка с жидкостью. От несовершеннолетнего злоумышленника получено туманное объяснение: в зале он занимался около полугода, в этот день спустя час пос-ле занятий зашел в раздевалку и, взяв принесенную с собой бутыль с жидкостью для розжига, облил свою куртку и поджег. Через несколько минут выбежал из раздевалки, держа нож в руках, никому не угрожал. В это время из зала и раздевалки все разбежались. Собственно, свое поведение он объяснить не смог. К счастью, в результате преступных действий этого юного гражданина никто не пострадал. Спортзал цел.

Следователем следственного отдела по г. Гатчине СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство.