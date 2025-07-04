В Гатчине открыли мемориальную доску в память о бойце и волонтёре

Михаил учился в Пламенской школе, с юных лет стремился помогать людям. До участия в боевых действиях был активным участником движения «Волонтёры Победы».

Памятный знак появился по инициативе заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольги Занко. Решение об увековечивании памяти было принято после её встречи с супругой бойца — Марией:

«Я впервые встретилась с Марией, когда вручала ей орден Мужества погибшего супруга. Михаил — это человек, который совершал подвиги в тылу и на фронте. Он был добрым, скромным, искренним и неравнодушным. Он не стремился к наградам, а просто помогал людям. Договорились, что откроем такую памятную доску, чтобы каждый, кто пройдет мимо этого места, остановится, прочтет его имя и задумается, о том, какой ценой достается мир», — рассказала Занко.

Мария Королёва поблагодарила волонтёрское сообщество за поддержку и сохранение памяти о её супруге:

«Уже прошёл год с того момента, как его не стало, но до сих пор бывает тяжело поверить. Очень ценно, когда его сослуживцы, товарищи, просто неравнодушные люди помнят, пишут, интересуются. Михаила любили на фронте — он был добрым, отзывчивым, всегда помогал, как только мог. И теперь, когда в ответ на его добро кто-то продолжает помогать другим, становится немного легче. Спасибо всем, кто не забывает. И особенно — за эту доску. Сохранение памяти сейчас для меня очень важно. Спасибо», — сказала Мария Владимировна.

В церемонии приняли участие ветераны СВО, представители волонтёрских движений, молодежных организаций и жители региона. Память Михаила почтили минутой молчания.