Всероссийская неделя правовой помощи
В Ленинградской области с 7 по 13 июля 2025 года будет проведена Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.
Рубрики: Общество
8 июля 2025 года с 11:00 до 13:00 представитель ГУ Минюста совместно с Госбюро проведет прием по оказанию бесплатной юридической помощи на базе Государственного юридического бюро, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 А, стр. 2.
Бесплатную юридическую помощь смогут получить:
- многодетные семьи;
- семьи участников СВО и ветеранов боевых действий;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка;
- граждане с вопросами по защите прав и законных интересов детей;
- граждане с вопросами по алиментным обязательствам и др.
Записаться на прием можно по телефону +7 (921) 937-40-47.
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