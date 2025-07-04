Всероссийская неделя правовой помощи

8 июля 2025 года с 11:00 до 13:00 представитель ГУ Минюста совместно с Госбюро проведет прием по оказанию бесплатной юридической помощи на базе Государственного юридического бюро, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 А, стр. 2.

Бесплатную юридическую помощь смогут получить:

- многодетные семьи;

- семьи участников СВО и ветеранов боевых действий;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка;

- граждане с вопросами по защите прав и законных интересов детей;

- граждане с вопросами по алиментным обязательствам и др.

Записаться на прием можно по телефону +7 (921) 937-40-47.