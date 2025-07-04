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Всероссийская неделя правовой помощи

В Ленинградской области с 7 по 13 июля 2025 года будет проведена Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Рубрики:  Общество

8 июля 2025 года с 11:00 до 13:00 представитель ГУ Минюста совместно с Госбюро проведет прием по оказанию бесплатной юридической помощи на базе Государственного юридического бюро, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 А, стр. 2. 

Бесплатную юридическую помощь смогут получить: 

- многодетные семьи; 

- семьи участников СВО и ветеранов боевых действий; 

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка; 

- граждане с вопросами по защите прав и законных интересов детей; 

- граждане с вопросами по алиментным обязательствам и др. 

Записаться на прием можно по телефону +7 (921) 937-40-47.