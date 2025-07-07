Новый эндохирургический комплекс - для жителей Ленобласти

"В рамках программы развитие здравоохранения Ленинградской области, утвержденной губернатором А.Ю. Дрозденко, наши медицинские учреждения оснащаются современным, цифровым диагностическим и хирургическим оборудованием. Это второй эндохирургический комплекс в Выборгской больнице. Теперь операционные бригады разных профилей смогут работать одновременно, что увеличит количество проводимых вмешательств и сократит для пациентов Выборгского района время ожидания планового хирургического лечения", - прокомментировал Александр Жарков, глава Комитета по Здравоохранению Ленинградской области.

Новый хирургический комплекс оснащен различными инструментами, что позволяет применять его для лечения различных патологий:

- хирургических (желчнокаменная болезнь, острый аппендицит, грыжи передней брюшной стенки, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, доброкачественные новообразования органов брюшной полости);

- урологических (мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы, гидронефроз, варикоцеле);

- ЛОР-патологий (хронический гайморит, полипы носа).

Новое оборудование позволяет выполнять малоинвазивные операции: через небольшие проколы на коже или естественные пути к зоне операции подводятся специальные тонкие инструменты и видеокамера высокого разрешения.

Изображение с камеры транслируется на монитор с большим увеличением, что позволяет хирургу визуально оценить ситуацию, обеспечивает высокую точность манипуляций и позволяет минимизировать повреждение окружающих тканей.

Эндоскопические операции обладает рядом преимуществ перед традиционными методами открытой хирургии:

- существенно снижается травматичность хирургического лечения, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни;

- уменьшается риск осложнений и инфицирования;

- эстетический аспект: вместо крупных послеоперационных рубцов – едва заметные следы.