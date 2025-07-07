Остаётся неделя до завершения регистрации на Всероссийский форум «Территория БезОпасности»

Успей подать заявку до 13 июля 2025 года: https://territoria-safe.ru?utm_source=news&utm_medium=cpc&utm_campaign=zayavka_forum_2025

Участниками станут 400 молодых людей из разных регионов нашей страны: медиаспециалисты и журналисты, педагоги и воспитатели, курсанты, кадеты, специалисты по работе с молодёжью, сотрудники патриотических центров, представители высокотехнологичных предприятий и молодые родители.

На форуме будут работать 6 образовательных площадок: «Военно-политическая грамотность», «Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях», «Цифровая гигиена», «Ценность защиты Родины», «Дети героев» и «Современные медиа».

За 5 дней участники узнают, как работают механизмы влияния в медиасфере, и научатся отличать мнение от манипуляций, поймут, как защитить себя и других от фейков, киберугроз и попыток обесценить нашу культуру, получат новые инструменты профилактической и воспитательной работы с молодёжью и их окружением – методики, сценарии, презентационные материалы, тренинги и чек-листы. Все продукты пройдут апробацию на площадках форума и в реальных условиях – с участием образовательных учреждений, предприятий и молодёжных центров. По итогам форума участники получат пакет готовых решений по каждой площадке, адаптированных под их профессиональную деятельность, и смогут продолжить их внедрение в своих регионах.

Организаторами форума выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области и филиал государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр патриотического воспитания» – Круглогодичный молодежный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Росмолодёжь.Форумы – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает линейку форумов Росмолодёжи, образовательные программы круглогодичных молодёжных образовательных центров и единовременные масштабные события.