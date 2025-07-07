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В Гатчине перекроют перекресток улиц Изотова и Рощинской

В Гатчине в связи с ремонтом канализационной сети будет перекрыт перекресток улицы Изотова и улицы Рощинской с 8 по 11 июля 2025 года.

Рубрики:  Дороги

Изменится маршрут следования общественного транспорта:

- Маршрут 27: Рощинская - 7 Армии – пр. 25 Октября, обратно по тому же маршруту,

- Маршрут 29: ПИЯФ - Красносельское шоссе - Въезд - пр. 25 Октября, далее по маршруту, обратно по тому же маршруту,

- Маршрут 8: ПИЯФ - Красносельское шоссе - Въезд - пр. 25 Октября, далее по маршруту, обратно по тому же маршруту.