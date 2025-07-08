Ленобласть укрепляет поддержку многодетных семей: новые авто и семейный сервис

В Ленинградской области такой транспорт получают родители, которые воспитывают шестерых и больше детей. Их поздравил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Крепкая семья — крепкая Россия. В Ленобласти семьи, где воспитываются шесть и более детей обеспечиваются семейными автомобилями. Сегодня новые машины передал многодетным семьям из Бокситогорского, Волосовского, Гатчинского и Кировского районов. Доброго пути! Место выбрано не случайно — Семейный МФЦ и рядом — новый пункт проката детского инвентаря — можно взять коляску, автокресло, кроватку — почти все, что потребуется для ребенка», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Также Александр Дрозденко проверил работу выборгского «Семейного МФЦ». Здесь семьям, чтобы получить помощь — достаточно озвучить проблему, заявления и документы для этого не требуются. Кружки, занятия и мастер-классы для детей и их родителей, все меры соцподдержки — в режиме «одного окна».

Рядом открылся новый пункт проката детского инвентаря. Коляски, детские кроватки, ванночки и другие товары для малышей, которые помогут семьям в воспитании.