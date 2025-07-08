Магия музейной свадьбы: выездные регистрации браков в музеях Ленобласти

Сделать свадебную церемонию нестандартной и запоминающейся для гостей можно, выбрав для церемонии бракосочетания один из 23-х музеев Ленинградской области. Музейное агентство предлагает уникальные тематические истории рождения семьи для современных новобрачных. Проект «Магия музейной свадьбы» станет драйвером развития свадебного туризма в Ленинградской области под брендом «Ленобласть – территория любви».

Для ценителей изысканной классики – свадьба в усадьбе. Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино» расположен в 6 км от Санкт-Петербурга в имении выдающегося государственного деятеля XIX столетия, директора Императорской Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Этот дом был известен всему Петербургу. В 1828 году постоянным гостем усадьбы стал А. С. Пушкин.

Музей-усадьба в деревне Извара в Волосовском районе является первым российским государственным музеем гениального художника, мыслителя и путешественника Николая Рериха. Почитатели таланта Рериха называют Извару местом силы.

А из окон родового дома великого русского композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине открывается прекрасный вид на реку и Тихвинский Богородицкий Успенский мужской монастырь с его необыкновенной звонницей. Идеальный фон для свадебной фотосессии. Кстати, главная тема экспозиции в тихвинском доме-музее – тема семейных ценностей, которые из поколения в поколение передавались в роду Римских-Корсаковых.

Для ценителей русских национальных традиций: элементы старинных свадебных обрядов можно включить в церемонию бракосочетания, которая пройдёт в Музее «Домик няни А. С. Пушкина» в деревне Кобрино Гатчинского округа. Музей представляет собой крестьянскую избу конца XVIII – начала XIX веков – с русской печью, лавками, старинным ларем и люлькой. В Тосненском историко-краеведческом музее тоже есть русская печь и интерьеры жилых комнат XIX века с подлинными предметами того периода. Ярким может получиться торжество и в первом в стране музее литературного героя «Дом станционного смотрителя», созданном на основе повести Александра Пушкина.

История для молодожёнов, предпочитающих современные тренды и нестандартные решения. Сланцевский историко-краеведческий музей после обновления называют теперь самым модным местом в городе. Фоном для регистрации брака станут необычные музейные пространства: «чилаут», инсталляция «Шахта», «Лаборатория истории». А Сосновоборский художественный музей, который считается первым в стране музеем современного искусства, станет хорошей площадкой для начала семейной истории и порадует гостей свадьбы. Они смогут не только побывать на празднике, но и увидеть современную живопись и графику, узнать что-то новое и расширить кругозор.

Наконец, абсолютно уникальное предложение - свадьба на фоне старинной крепости. Крепость Копорье в Ломоносовском районе является памятником древнерусского каменного зодчества. В нынешнем виде она сохранилась с XVI века, хотя кладка в некоторых участках датируется XIII веком. А Ивангородская крепость была построена в 1492 году Иваном III и сегодня является одной из самых больших и красивых в Ленинградской области.

Свадьба в музее – это уникальная возможность объединить любовь, искусство и историю в одном незабываемом событии!

11 июля состоится презентация самого романтичного проекта этого года: в Музее-усадьбе «Приютино» (Всеволожск, Дорога Жизни, 5Д) пройдет торжественное мероприятие по чествованию семей «Там, где рождается Семья», организованное Музейным агентством и Управлением записи актов гражданского состояния г. Всеволожска. В этот день в 13.00 на территории музея-усадьбы «Приютино» состоятся первые официальные регистрации брака, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности.

Пары, которые в ближайшее время готовятся связать себя узами брака, смогут сделать это в торжественной обстановке 15 августа в усадьбе «Приютино» в рамках промоакции, посвященной запуску нового проекта.

Также в рамках проекта мы предлагаем вниманию еще одну уникальную площадку - Государственный мемориальный дом-музей Н.А.Римского-Корсакова (Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12). Для официальной регистрации брака здесь уже доступны слоты на 19 июля, 09 и 23 августа, а также на 06 и 20 сентября.

Официальную церемонию регистрации брака с выдачей Свидетельства о браке на новых площадках будут сотрудники отделов ЗАГС Ленинградской области. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, обратившись в отделы ЗАГС.