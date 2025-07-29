Выбрать место голосования на выборах губернатора Ленинградской области можно в МФЦ

Соглашение о взаимодействии между Леноблизбиркомом и ГБУ ЛО «МФЦ» было подписано 28 июля.

Документ предусматривает, что с 28 июля по 08 сентября граждане, проживающие или находящиеся вне места своей регистрации, получают право подать через МФЦ заявление о голосовании на удобном для них избирательном участке на предстоящих 14 сентября выборах губернатора Ленинградской области.

Изменить место голосования, в частности, может потребоваться, если в день выборов гражданин будет находиться в другом районе Ленинградской области, но при этом хочет реализовать свое гражданское право принять участие в выборах губернатора.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области при предъявлении паспорта гражданина РФ. Подробнее о новой услуге - на сайте МФЦ .

Помимо МФЦ, подать заявление можно также на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.