На протяжении всей истории человечества природа служит неисчерпаемым источником вдохновения для творцов. Иван Радюкевич много лет талантливо передает в своей живописи многообразие русской природы. Цветы, их совершенная гармония, изысканная красота и глубокая символика, занимают важное особое место в творчестве этого талантливого художника.

Иван Николаевич Радюкевич - художник, поэт, музыкант, композитор. Родился в Ленинграде в 1956 году. Живописью начал заниматься в 1980 году в изостудии Гатчинского Дома культуры под руководством Б.Н. Запорожца. В 1987 года окончил художественно-графический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена. Член Гатчинского товарищества художников. Многие работы Ивана Радюкевича находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Его картины украшают музеи, школы, библиотеки, дома культуры нашей гатчинской земли. В настоящее время Иван Радюкевич живет и работает в поселке Сиверский.

Выставка «А лето пахнет яркими цветами…» продлится до 8 сентября.