Новый туалет на Соборной: за и против

«Прямо сейчас под нашими окнами вырубают деревья под установку общественного туалета. Просим вас осветить данную ситуацию. Хотелось бы привлечь внимание общественности, чтобы оставить данное деяние пока не поздно. Это исторический центр города. Также постройка общественного туалета непосредственно под окнами жилого строения не соответствует нормам СанПиН. Проект был согласован без участия жителей города и жильцов соседних домов. Общественный туалет – это всегда запах, сомнительные личности и прочие вытекающие последствия, такие как шум и антисанитария. В доме проживают маленькие дети, которые гуляют во дворе, в непосредственной близости от строящегося туалета. Также очень жаль вырубленные деревья и кусты, ведь наш город всегда славился зеленью», - вот такое обращение поступило в редакцию нашей газеты.

За комментарием мы обратились в администрацию Гатчинского округа и получили ответ:

«В рамках благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.20, 20б - ул. Соборная, д.21а - ул. Карла Маркса, д.37, д.39, д.41 предусматривается установка стационарного модульного общественного туалета вдоль тротуара по ул. Соборной, напротив торца жилого дома 24б.

Модульный общественный туалет будет подключен к централизованным сетям водопровода и канализации и будет эксплуатироваться на платной основе.

Удаление проектируемого туалета от угла жилого дома составляет более 22 м, при этом размещение общественного туалета соответствует п. 8.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (ред. от 20.03.2024 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61953)».

Мнения жителей города по данному вопросу разделились. Одни вспоминают, что когда-то туалет около церкви был, правда, с другой стороны, и считают, что нужен он и теперь. В обновленный храм скоро будет приезжать много паломников, да и рынок неподалеку – там всегда много людей. Тут же обращают внимание, что платный туалет в настоящее время – это чистота и порядок, и запахов никаких нет. А вот отсутствие туалета пока заставляет некоторых личностей пользоваться кустами как раз у того дома и за зданием Воскресной школы, что стоит поблизости.

Однако жители дома 24б, который ближе всего окажется к новому туалету, с такими аргументами не согласны и намерены добиваться отмены строительства.

Андрей Соколов