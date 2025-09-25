Сергей Юркевич: «Спорт – это у нас семейное»

Активные тренировки и занятия спортом способствуют поддержанию здоровья и физической формы всех членов семьи.

- Спорт – это у нас семейное, – рассказывает тренер по баскетболу Гатчинской спортивной школы №2 Сергей Юркевич. - Мой папа занимался легкой атлетикой. У супруги Юлии мама занималась волейболом. Я же сначала занимался легкой атлетикой, и уже потом, окончив Гатчинский педагогический колледж и институт

им. А.С. Пушкина, пришел в баскетбол. Директор спортшколы Татьяна Николаевна Слуцкая сказала, что я буду работать на отделении баскетбола. А раз она так сказала, значит, так и будет. Так в нашу семью пришел баскетбол. Наши дети росли вместе с нами в спортивных залах. Побывали практически на всех соревнованиях, в которых мы участвовали. Спортивный, соревновательный дух был заложен в них изначально.

Укрепление семейных отношений

Чтобы ребенок вырос здоровым, важен пример родителей. А еще совместные тренировки, участие в соревнованиях и достижение общих целей способствуют укреплению связи между членами семьи. В такой атмосфере дети учатся дисциплине, уважению к старшим и сотрудничеству.

- Мы участвовали во всех семейных спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». На первые соревнования, как сейчас помню, пришли с Димой и Светой, когда ей было около 4–5 лет. Сказал детям, что мы просто попробуем. Но как только стартовала первая эстафета, азарт взял верх. Им захотелось быстрее и быстрее! – вспоминает Сергей.

Участие в соревнованиях позволяет детям развивать навыки работы в команде, устанавливать контакты с другими детьми и взрослыми, а также преодолевать трудности совместно с родителями и близкими.

Сейчас дети самостоятельно живут в Петербурге. Свете – 18 лет, Диме скоро будет 24 года.

- Дети выросли. Чтобы побыть вместе, пообщаться, стараемся вытаскивать их к себе на выходные. Встречи проходят тепло и интересно. Наши дети не пьют, не курят. У них с детства был четко поставлен режим дня и время тренировок. Сейчас у детей свой график, но они не могут не тренироваться. Им это нравится, – одобрительно говорит отец.

Дмитрий Юркевич прошел гатчинскую баскетбольную школу, два года отучился в системе ЦСКА в Москве, окончил политехнический техникум, отслужил в армии и сейчас работает в Петербурге. Но тренировки не оставил. Каждую пятницу в 22.00 встречается в спортзале со своими друзьями с Василеостровского района и тренируется до часа ночи. Парни арендуют зал и бегают в свое удовольствие. Плюс Дима выступает за сборную Гатчины.

Света учится на тренера по баскетболу в училище олимпийского резерва. Она тоже лидер команды. Если всё сложится хорошо, попадет в женскую команду «Спартака», и мы сможем смотреть ее выступления по телевизору.

- Спорт всегда объединял нашу семью и объединяет сейчас. Есть желание, чтобы Света пришла работать в нашу спорт-школу. Нам нужны молодые специалисты. Баскетбол развивается, он стал более скоростным, спорт-смены – более выносливыми. Всё меняется. Наша Света – третьекурсница. Когда приезжает, показывает нам новые интересные упражнения. Мы пробуем вводить их на своих тренировках. Стараемся не отставать, учимся, – рассказывает Сергей.

Поддержка и мотивация

А что было бы, если бы дети не были склонны к занятиям спортом?

- Боюсь даже это представить, – задумался Сергей. - Я с самого детства в спорте. Юля тоже спорт-сменка, играла в баскетбол в Питере. Наверное, у нас не могло быть других детей.

Но спорт объединяет не только семьи спортсменов.

- У нас много знакомых, которые, не будучи спортсменами, всей семьей, например, катаются по парку на велосипедах. За последние два года заметно выросло число желающих заниматься спортом постоянно. Много спортивных пространств открывается в современных школах – с полями, тренажерными залами, теннисными столами. Дети идут в тренажерный зал самостоятельно, или родители ходят в тренажерный зал и приводят детей. Сейчас у нас идет СВО. И это тоже повлияло на мировоззрение людей. А если вдруг нужно будет встать на защиту Родины?! Нужно быть в форме. У меня отец 25 лет отслужил. Мне это понятно. Дети хотят научиться постоять за себя.

Традиция здорового образа жизни может прийти в жизнь человека не только из семьи, но и от тренера, школьного учителя физкультуры. Многое зависит от той личности, которая может встретиться на пути взросления ребенка.

- Должен быть пример того же учителя физкультуры, который будет заряжать детей положительной энергией. Дети должны видеть, что спорт – это здорово, и тогда у них появится желание приобщиться к нему, – уверен Сергей.

О питании

Вкусовые предпочтения детей, безусловно, идут из семьи. Что едят в спортивной семье?

- Я люблю на завтрак творог. В меню – каша, супы. А на сборах питание усиленное. Мы следим, чтобы дети ели хорошо. Проводим соревнования по поеданию салатов. В этот раз не пошла только свекла. Ну, не любят ее дети. Запрещаем чипсы, лимонады. В целом с питанием сейчас проблематично. Если случается перелом, кости срастаются уже не за 10 дней, а за 20 дней и больше, потому что не хватает кальция. И солнца у нас мало.

Чтобы не падать в обморок на утренней линейке, перед школой нужно обязательно завтракать, чтобы организм проснулся и мозг начал работать. Мы тренируемся два раза в день. Причем тренировка начинается в 7.30, а в 8.30 – урок. Есть только десять минут, чтобы обязательно перекусить, – рассказывает Сергей.

Мы вместе

Здоровье – это гармония семьи, здоровый образ жизни, здоровые привычки, интересная работа и интересный досуг.

А еще Сергей Юркевич уверен, что дети должны учиться справляться со своими проблемами. Это тоже на пользу здоровью, в том числе психическому. Выработать способность адаптироваться к сложностям и справляться с ними без серьезных последствий также помогают занятия спортом. Но не только.

- На уроках я говорю детям: впереди жизнь – вы должны быть готовы ко всему. А если уберем из школы труд, физкультуру, что останется? Где дети научатся жизни? Мои дети умеют всё. Я с детства вовлекал их в процесс починки чего-либо. Даже дочка умеет обращаться с отвертками и молотком. Это и есть школа жизни, – считает Сергей.

Личным примером Сергей и Юлия показывают, как важно получать удовольствие от своей работы и интересно проводить свободное время. Этим летом всей семьей они решили прокатиться на сапах по реке Оредеж.

- И вот первый раз в жизни мы прошли маршрут длиной восемь километров. На самом деле это не так просто. Нужно поработать руками, наловчиться держать равновесие. Света и Юля справились, а я так и не встал на сап. Света любит экстрим, и у нее всё получается. В следующий раз возьмем в сап-путешествие всю баскетбольную команду. Если будет возможность еще что-то попробовать, мы только «за»! – восклицает Сергей.

В честь 18-летия дочки впервые за много лет вырвались в отпуск – поехали в Сочи. Свете понравились горы. Папе Сергею было интересно посмотреть олимпийские объекты. И всем вместе – посетить головокружительные аттракционы.

- Хорошо отдыхали, и при этом режим соблюдали, – подчеркивает папа-тренер.

А как без этого!

Татьяна Можаева

