В Гатчине – новое расписание автобусов

Как сообщили в администрации Гатчинского округа, расписание в настоящее время продолжает корректироваться. До февраля 2026 года будут закуплены новые автобусы.

В ближайшее время сообщим подробности нововведений. А пока публикуем расписание:

Маршрут № 3 «Ленинградское шоссе (магазин «О`КЕЙ») – мкр. Мариенбург, завод «Ленинец»

Дни отправления Расписание рейсов Ленинградское шоссе (магазин «О`КЕЙ») мкр. Мариенбург, завод «Ленинец» ежедневно 6-00 9-50 14-35 18-45 6-00 9-40 14-30 18-40 6-30 10-15 15-00 19-10 6-20 10-00 15-10 19-00 6-50 10-35 15-45 19-30 6-40 10-30 15-30 19-20 7-10э 11-05 16-05 20-10 7-00 10-50 15-50 19-50 7-30 11-25 16-25 20-30 7-20 11-10 16-20 20-10 7-50 11-45 16-55 20-40 7-50э 12-00 16-40 20-45э 8-20 12-35 17-15 21-20 8-10 12-20 17-00 21-00 8-40 12-55 17-35 21-30 8-30 12-50 17-25 21-10 9-00 13-25 18-00 21-50 8-50 13-30 17-50 21-50 9-20 14-05 18-25 22-30 9-15 14-00 18-10 22-00

Маршрут № 4 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) -д. Химози»

Дни отправления Расписание рейсов НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)* д. Химози* ежедневно 6-05 10-15 15-15 19-25 6-40 11-05 16-05 20-15 6-30 10-40 15-40 19-50 7-10 11-30 16-30 20-40 6-55 11-05 16-05 20-15 7-40 11-55 16-55 21-05 7-20 11-30 16-30 20-40 8-00 12-20 17-20 21-30 7-45 11-55 16-55 21-05 8-35 12-45 17-45 21-55 8-10 12-20 17-20 21-30 9-00 13-10 18-10 22-20 8-35 12-45 17-45 21-55 9-25 14-00 18-35 22-45 9-00 13-35 18-10 22-20 9-50 14-50 19-00 9-25 14-25 18-35 10-15 15-15 19-25 9-50 14-50 19-00 10-40 15-40 19-50

*по выходным дням от/до ул. Рощинской (ул. Изотова)

Маршрут № 7 «Варшавский вокзал – мкр. Мариенбург, завод «Электронстандарт»

Дни отправления Расписание рейсов Варшавский вокзал ул. Куприна завод «Электронстандарт» ежедневно 6-10* 6-10 6-55* 6-55 6-50 7-55* 8-00 7-55 8-40* 8-40 8-35 9-45* 9-50 9-45 11-00* 10-40 10-35 11-35 11-45 11-40 13-15* 12-35 13-40* 14-10 14-05 15-05* 14-20 14-15 16-00* 16-05 16-00 17-00* 17-12 17-10 17-45* 18-00 17-55 18-45* 18-30 18-25 19-10* 19-40 19-35 20-35 20-20 20-15 20-50 21-35 22-00

*заезд к заводу «Электронстандарт»

Маршрут № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»

Дни отправления Расписание рейсов НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)* ул. Нестерова* ежедневно 6:15 10:25 15:25 19:35 6:20 10:30 15:05 19:15 6:40 10:50 15:50 20:00 6:45 10:55 15:30 19:40 7:05 11:15 16:15 20:25 7:10 11:20 15:55 20:05 7:30 11:40 16:40 20:50 7:35 11:45 16:20 20:30 7:55 12:05 17:05 21:15 8:00 12:35 16:45 20:55 8:20 12:55 17:30 21:40 8:25 13:00 17:10 21:20 8:45 13:20 17:55 22:05 8:50 13:25 17:35 21:45 9:10 13:45 18:20 22:55 9:15 13:50 18:00 22:10 9:35 14:10 18:45 9:40 14:15 18:25 10:00 15:00 19:10 10:05 14:40 18:50

*по воскресеньям от/до ул. Рощинской (ул. Изотова)

Маршрут № 20 «Мкр. Мариенбург – мкр. Аэродром – мкр. Химози»

Дни отправления Расписание рейсов мкр. Мариенбург, Хлебокомбинат Химози, ул. Новая ежедневно 7:05 14:55 7:10* 15:00 7:55 15:35 7:50* 15:50 8:25 16:40 8:50 16:30* 9:25 17:25 9:10 17:30 10:15 18:15 10:10 18:10 11:25 19:25 10:50 19:30 12:05 20:15* 12:10 20:10 13:10 13:00*

*заезд к заводу «Электронстандарт»

Маршрут № 21 «Мкр. Речной - Варшавский вокзал- Пушкинское шоссе (ТК)»

Дни отправления Расписание рейсов мкр. Речной/ магазин «Фермер» Пушкинское шоссе (ТК) ежедневно 5:45 9:35 14:35 19:45 6:00* 10:20 15:25 20:30 5:55 10:15 15:15 20:05 6:30 10:50 15:50* 20:40 6:05Ч 10:45 16:05 20:35 6:50* 11:10 16:20 21:00 6:50Ч 11:05 16:45 21:25 7:05 11:50 17:00* 21:25 7:25Ч 11:45 17:15 21:45 7:35 12:10* 17:50* 22:25 7:45К 12:15 17:35 21:55 8:25 12:50 18:20 22:40 8:00К 12:45 18:15 22:15 8:45 13:20 18:35 22:50 8:25К 13:05 18:55 23:05 9:15 13:40 19:10* 23:00 9:15 13:45 19:25 9:25 14:20 19:50

*от/до магазина «Фермер»

К- по ул. Карла Маркса

Ч- по ул. Чехова

Маршрут № 22 «Мкр. Аэродром - Варшавский вокзал»

Дни отправления Расписание рейсов мкр. Аэродром, Лётное поле Варшавский вокзал ежедневно 6:00 10:04 15:03 19:12 6:00 9:53 14:52 19:11 6:18 10:27 15:26 19:30 6:18 10:16 15:15 19:29 6:36 10:50 15:49 19:48 6:35 10:39 15:38 19:53 6:54 11:13 16:12 20:13 6:53 11:02 16:01 20:18 7:12 11:36 16:30 20:38 7:11 11:25 16:24 20:43 7:30 11:59 16:48 21:08 7:29 11:48 16:47 21:08 7:48 12:22 17:06 21:38 7:47 12:11 17:05 21:36 8:06 12:45 17:24 22:08 8:05 12:34 17:23 22:06 8:24 13:08 17:42 22:38 8:23 12:57 17:41 22:37 8:42 13:31 18:00 8:41 13:20 17:59 9:00 13:54 18:18 8:59 13:43 18:17 9:18 14:17 18:36 9:17 14:06 18:35 9:41 14:40 18:54 9:35 14:29 18:53

Маршрут № 23 «Мкр. Речной - Пушкинское шоссе (ТК)»

В прямом направлении:мкр. Речной, Речной проезд, ул. Старая Дорога, ул. Диагональная, ул. Слепнёва, ул. Новосёлов, ул. Генерала Кныша, ул. Киевская, ул. Григорина, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, пр. 25 Октября, ул. Радищева, ул. Чехова, Ингебургский проезд, Пушкинское шоссе (ТК)

*от магазина «Фермер» по ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога

В обратном направлении: Ингербургский проезд, ТК, Пушкинское шоссе, ул. Чехова, ул. Радищева, пр. 25 Октября, ул. Киевская, ул. Григорина, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, ул. Генерала Кныша, ул. Новосёлов, ул. Слепнёва, ул. Диагональная, мкр. Речной, Речной проезд

*заезд к магазину «Фермер» по ул. Старая Дорога, ул. Кооперативная

Дни отправления Расписание рейсов мкр. Речной/ магазин «Фермер» Пушкинское шоссе (ТК) ежедневно 7:00* 15:45 7:15 15:35 8:05 16:25 8:00 16:40 8:45 17:25 9:00 17:10* 9:45 18:00* 9:40 18:05 10:25 18:45 10:40 18:55* 11:25 19:40* 11:20 20:00 12:05 21:05 12:20 20:40 13:15 21:35 13:00 22:00 14:40* 15:00

*от/до магазина «Фермер»

Маршрут № 25 «ул. Авиатриссы Зверевой – Красносельское ш. (магазин «Маяк»)»

В прямом направлении: ул. Авиатриссы Зверевой, ул. Генерала Кныша, ул. Киевская, ул. Григорина, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, пр. 25 Октября, Пушкинское ш., Ленинградское ш., Красносельское ш. (магазин «Маяк»)

В обратном направлении: Красносельское ш. (магазин «Маяк»), Красносельское ш., пр. 25 Октября, ул. Киевская, ул. Григорина, Балтийский вокзал, ул. Григорина, ул. Киевская, ул. Слепнева, ул. Авиатриссы Зверевой

Дни отправления Расписание рейсов Красносельское ш. (магазин «Маяк») ул. Авиатриссы Зверевой ежедневно 8:10 13:40 19:15 7:20 12:40 18:25 9:05 14:10 19:50 7:50 13:15 19:00 9:30 15:20 20:45 8:20 14:10 19:50 9:55 15:50 21:10 9:00 14:20 20:00 10:45 16:35 21:35 9:55 15:50 20:45 11:35 17:25 10:45 16:35 21:35 12:00 17:40 11:00 16:50 12:25 18:15 11:35 17:25 13:15 19:00 12:25 18:15

Маршрут № 27 «Варшавский вокзал – ул. Хохлова - ул. Рощинская»

Дни отправления Расписание рейсов Варшавский вокзал ул. Рощинская ежедневно 6:15 9:35 13:55 17:15 6:10 9:35 13:55 17:15 6:40 10:00 14:20 17:40 6:40 10:00 14:20 17:40 7:05 10:25 14:45 18:05 7:05 10:25 14:45 18:05 7:30 10:50 15:10 18:30 7:30 10:50 15:10 18:30 7:55 11:15 15:35 18:55 7:55 11:15 15:35 18:55 8:20 11:40 16:00 19:20 8:20 11:35 16:00 19:20 8:45 12:25 16:25 19:45 8:45 12:05 16:25 19:45 9:10 13:05 16:50 20:10 9:10 13:30 16:50 20:10

Маршрут № 28 «ул. Володарского – мкр. Мариенбург, завод «Ленинец»

Дни отправления Расписание рейсов ул. Володарского мкр. Мариенбург, завод «Ленинец» ежедневно 6:00 15:20 6:35 15:55 7:10 16:30 7:40 17:05 8:15 17:40 8:45 18:15 9:20 18:50 10:15 19:25 10:50 20:25 11:25 20:55 12:00 21:25 12:40 21:55 13:15 14:45

Маршрут № 29 «Варшавский вокзал - ул. Рощинская - НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»

Дни отправления Расписание рейсов Варшавский вокзал НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) Будние дни 7:20 15:30 7:50 15:05 8:20* 16:20 8:45 15:55 9:10 17:20 9:30 16:45 10:10 18:20 10:35 17:50 11:00 11:25 12:10 12:35 13:00 13:30

* рейс до НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) по Красносельскому шоссе