Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 25.09.2025 с 22:00 до 06:00 (1 раз на 30 минут)

Веревское ТУ:

СНТ «Дони».

 

26.09.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Педлино,

п. Мыза-Ивановка (частично).          

 

26.09.2025 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Шпаньково (частично).

          

26.09.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы (частично).

 

26.09.2025 с 00:01 до 18:00 (2 раза не более 1 часа)

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Вайялово.

 

26.09.2025 с 00:01 до 18:00 (2 раза не более 1 часа)

Таицкое ТУ:

СНТ «Огонек»,

СНТ «Обуховец»,

СНТ «Азимут».   