Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 сентября

Откуда берутся здоровые привычки? В первую очередь из семьи. Тем более если это спортивная семья, в которой занятия спортом и физическая активность – неотъемлемая часть повседневной жизни всех ее членов. Как в гатчинской семье Юревич, в которой все связаны с баскетболом: папа Сергей, мама Юлия, сын Дмитрий и дочь Светлана.