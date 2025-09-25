Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
с 25.09.2025 с 22:00 до 06:00 (1 раз на 30 минут)
Веревское ТУ:
СНТ «Дони».
26.09.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Педлино,
п. Мыза-Ивановка (частично).
26.09.2025 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Шпаньково (частично).
26.09.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы (частично).
26.09.2025 с 00:01 до 18:00 (2 раза не более 1 часа)
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Вайялово.
26.09.2025 с 00:01 до 18:00 (2 раза не более 1 часа)
Таицкое ТУ:
СНТ «Огонек»,
СНТ «Обуховец»,
СНТ «Азимут».
