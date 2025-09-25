«Пространство 47» – в помощь НКО

Ресурсный центр «Пространство 47» создан силами двух некоммерческих организаций: это «Наследие», которое возглавляет Елена Свирида, и Фонд содействия развитию Ленинградской области, которым руководит Алина Коняева. «Пространство 47» – первый подобный центр в Гатчинском округе и седьмой в Ленинградской области. Здесь помогут действующим НКО развиваться, привлекать больше грантового финансирования, выстраивать грамотную отчетность, повышать качество проектов и укреплять доверие со стороны партнеров и власти. Также ресурсный центр готов помогать активистам, решающим важные социальные задачи. И еще одна функция «Пространства 47» – помощь муниципалитетам и общественным объединениям в поиске партнеров и создании совместных проектов.

Торжественное открытие ресурсного центра поддержки НКО «Пространство 47» состоялось 24 сентября в Гатчине, в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России». На мероприятие собрались представители новых некоммерческих организаций и НКО со стажем, участники студенческих отрядов, почетные гости.

С приветственным словом выступили руководители «Пространства 47» Алина Коняева и Елена Свирида и руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Сергей Иващенко.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим отметила, что «Пространство 47» стало воплощением давней мечты создать такой ресурсный центр поддержки НКО на муниципальном уровне.

- Это продиктовано самой жизнью, запросом наших активных жителей. Цели и задачи ясны, главное – подставить новичкам надежное плечо профессионалов. В Гатчинском округе зарегистрировано более 210 различных НКО, и я уверена, что деятельность ресурсного центра будет очень востребована, - отметила Людмила Николаевна.

Как рассказала Елена Свирида, де факто центр поддержки НКО работает в Гатчине с июля, и пять инициативных граждан уже обратились за помощью в подготовке документов для регистрации в качестве НКО, одна некоммерческая организация получила сопровождение в подаче заявки на грант губернатора Ленинградской области. В распоряжении ресурсного центра – квалифицированные юристы, бухгалтеры, СММ-специалисты и эксперты в области грантовых заявок НКО. Для клиентов эти услуги абсолютно бесплатны.

- Мы помогаем открыться НКО и в первый год работы ведем его и всему обучаем, предоставляя полное бухгалтерское и юридическое сопровождение. За этот год НКО приобретает необходимые знания, опыт, чтобы дальше действовать самостоятельно, – пояснила Елена Свирида. – Наш ресурсный центр получает на свою деятельность государственную субсидию, и у нас есть определенный план: до конца года обслужить не менее полусотни обратившихся. Тематика неограниченна: мы помогаем всем, кто связан с некоммерческим сектором.

На церемонии открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ресурсным центром «Пространство 47» и Ресурсным добровольческим центром Ленинградской области, подведомственным комитету по молодежной политике региона. Взаимодействие двух структур будет направлено на развитие некоммерческого сектора на территории Гатчинского округа и всей Ленинградской области.

Екатерина Дзюба