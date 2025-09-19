Новые гатчинские автобусы – № 23 и № 25

С 17 сентября начали действовать новые муниципальные контракты – на семь лет, до 2032 года; на некоторых городских маршрутах сменился перевозчик – теперь это известная по пригородным перевозкам компания «Транс-Балт». Она обслуживает автобусные маршруты Гатчины № 20, 21, 22 и 23, по маршрутам № 3, 4, 7, 8, 25, 27, 28 и 29 проводятся конкурсные процедуры по определению перевозчика, которые будут завершены до 1 октября.

Как пояснила главный специалист по транспорту гатчинского комитета ЖКХ Анна Кузнецова, в рамках нового контракта в течение шести месяцев должен быть полностью обновлен подвижной состав – постепенно на линию в Гатчине должны выйти абсолютно новые автобусы, оборудованные системой радио-информирования, звукового ориентирования для инвалидов по зрению, электронными информационными табло – бегущей строкой, автоматизированной системой подсчета пассажиропотока, видеонаблюдением внутри салона. Обязательное условие – возможность бесконтактной оплаты проезда, наличие валидаторов. Также на всех автобусах появятся электронные маршрутные указатели: на бортах будет высвечиваться номер маршрута и путь следования. Новые городские автобусы будут низкопольными – доступными для пассажиров с колясками, маломобильных граждан, для лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов-колясочников.

Полное обновление автопарка должно завершиться в первом квартале 2026 года.

Автобусы будут ходить допоздна

Первые автобусы в Гатчине выходят на линию затемно, а заканчивают они свою работу теперь позже.

- По всем маршрутам откорректировано расписание, – отметила Анна Кузнецова. – Сделано это, прежде всего, по обращениям жителей. Где-то под электричку подстроили график – сдвинули на пять минут, где-то – под работу предприятий, и корректировка еще в процессе. Кроме того, продлено время работы общественного транспорта: с 17 сентября практически из любого района города можно уехать и в десять, и в одиннадцать вечера.

Главная новость: со среды по городу пошли два новых автобуса – 23 и 25, и теперь автобусная сеть Гатчины насчитывает 12 маршрутов. Автопарк вырос – на линии в городе работает 31 автобус (плюс у перевозчиков есть резерв).

Новый автобус № 23 идет из Речного до торгового центра на Пушкинском шоссе, с заездом на Балтийский вокзал. Маршрут такой: микрорайон Речной – Речной проезд – Старая Дорога – Диагональная – ул. Слепнева – ул. Новоселов – ул. Генерала Кныша – Киевская – ул. Григорина – Балтийский вокзал – ул. Григорина – Киевская – пр. 25 Октября – ул. Радищева – ул. Чехова – Ингербургский проезд – Пушкинское шоссе (ТРК).

И в обратном порядке – по тем же улицам. Несколько раз в день автобус № 23, следуя по Старой Дороге, заезжает к магазину «Фермер» на Кооперативной улице.

Автобус № 25 стартует на Аэродроме и доходит до магазина «Маяк» на Красносельском шоссе. Разворотное кольцо у него на улице Авиатриссы Зверевой, 21, возле магазина «Пятерочка», одна из остановок – площадь Станислава Богданова (раньше никакие автобусы по улице Зверевой не ходили). Таким образом, 25-й автобус проходит по всему проспекту 25 Октября и соединяет два торговых центра на разных концах города – «Пятерочку» и «Маяк» и также заезжает на Балтийский вокзал. Маршрут такой: ул. Авиатриссы Зверевой – ул. Генерала Кныша – Киевская – ул. Григорина – Балтийский вокзал – ул. Григорина – Киевская – пр. 25 Октября – Пушкинское шоссе – Ленинградское шоссе – Красносельское шоссе (магазин «Маяк»).

В обратном направлении автобус № 25 идет по тем же улицам, но с Киевской сворачивает на ул. Слепнева и возвращается на кольцо на ул. Авиатриссы Зверевой. Оба новых автобуса ходят ежедневно.

По словам представителей гатчинского комитета ЖКХ, после завершения корректировок окончательный вариант расписания автобусов появится на всех городских остановках и в СМИ. А пока действует следующее расписание.

Екатерина Дзюба