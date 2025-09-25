Александр Дрозденко принёс присягу и официально вступил в должность главы региона

В начале церемонии председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский объявил итоги выборной кампании и вручил удостоверение вновь избранному Губернатору. Центральным моментом мероприятия стало принесение присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Ленинградской области. Александр Дрозденко поклялся честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию её жителей.

После произнесения Александром Дрозденко присяги председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин объявил о его официальном вступлении в должность губернатора. От имени коллег-депутатов спикер регионального парламента поздравил Александра Юрьевича с этим знаменательным событием и пожелал успехов на посту.

«Впервые избирательная кампания прошла с такими результатами: 900 тысяч жителей пришли на участки – это 63 процента избирателей Ленинградской области! Действующий губернатор получил 84 процента голосов. Это – результат той работы, которая проводилась в предыдущие годы», – подчеркнул Сергей Бебенин и рассказал о том, как изменилась к лучшему Ленобласть.

Экономика региона работает уверенно, несмотря на объективные трудности, доходы бюджета ежегодно прирастают, что дает возможность исполнять все действующие программы и оказывать помощь нуждающимся, добавил спикер. «Конечно, это работа не одного дня, и к ней долго шла команда, которую возглавляет Александр Юрьевич Дрозденко. Но результат очевиден: большинство ленинградцев поддержали действующий курс!»

Избранному губернатору вручили соответствующее удостоверение и должностной знак, символизирующий властные функции.

Со словами поздравлений выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Они пожелали новому губернатору мудрости, сил и успехов в реализации намеченных планов, отметив важность продолжения курса на социально-экономическое развитие области.

В ответном слове Александр Дрозденко поблагодарил ленинградцев за доверие и заверил, что обязательно отработает тот аванс, который дали ему жители на сентябрьских выборах.

– Президент России Владимир Владимирович Путин доверил мне баллотироваться губернатором Ленинградской области. И волей жителей мне вновь доверено исполнять обязанность высшего должностного лица региона. С одной стороны, это оценка работы не только и не столько меня, сколько всей «Команды 47», команды ленинградцев, а с другой стороны, это серьезный аванс на ближайшие годы. И я обязан этот аванс отработать и не подвести ни жителей, ни президента, — подчеркнул Александр Дрозденко. — Я возглавляю Ленинградскую область уже 13 лет. За это время я убедился, что невозможно одному что-то сделать или изменить, не ориентируясь на жителей, или, как мы сегодня говорим, на «Команду 47». Только дружно, работая вместе, можно менять регион!

