«Ситцевые сны» Татьяны Логвиновой

Татьяна Логвинова закончила экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института, после чего больше 30 лет работала в сельском хозяйстве. Как она говорит, какого-либо художественного образования не получила. Рисовала в школе, занималась в институте на дополнительном оформительском отделении.

- В итоге всё это проявилось спустя годы, – говорит Татьяна Петровна. - Текстильное искусство, по сути, тоже живопись, но в лоскутках.

Татьяна Логвинова живет в Гатчине с 2013 года, и именно с этого времени она начала шить.

- Первыми я сшила пасхальные яйца, – рассказывает мастерица. - Затем было множество самых разных игрушек: мишек, заек, лошадок. Потом я увидела потрясающие работы выдающихся мастеров лоскутного шитья на фестивале «Курочка Ряба». Я поняла, что это – моя дорога, и сама стала шить небольшие и несложные работы.

Лоскутной «путь» привел Татьяну Логвинову в квилт-студию «Гатчина», которой руководит художник и мастер лоскутного шитья Наталья Косьянковская.

- Несколько лет обучения в студии стали для меня важными и определяющими благодаря подлинному таланту мастера и педагога Натальи Юрьевны, – говорит Татьяна Петровна. - Вместе со студийцами я принимала участие в выставках и фестивалях лоскутного шитья. Сейчас пытаюсь работать и творить сама.

Внимание посетителей в первую очередь привлекают большие лоскутные панно, выполненные с большим вкусом и достойным знанием колористики. Большинство работ сделаны из винтажных советских тканей (хлопок и сатин).

Среди крупных полотен на выставке «плавает» множество самых разных текстильных рыбок. Рыбы появились в творчестве Татьяны Логвиной неслучайно. Как она напомнила, рыба – один из тайных раннехристианских символов, обозначающих Иисуса Христа. Также рыба служила способом опознания своих. Если при встрече один из незнакомцев чертил на земле дугу, а второй дорисовывал вторую, оба понимали, что исповедуют христианство и могут не опасаться друг друга. Символ рыбы также встречается в Евангелии: Иисус называл «ловцами человеков» своих учеников: апостолов Петра, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, которые были рыбаками.

Рыбки Татьяны Логвиновой живут на выставки как сами по себе, так и в лоскутных композициях. Очень изысканно три красных рыбки выглядят на панно, выполненном в синих тонах.

- Идей много, есть и незаконченные работы, которые ждут завершения. Между большими работами я люблю шить что-то маленькое – например, какую-нибудь игрушку.

В одной из витрин на выставке «вырос» маленький сказочный Берендеев лес из лоскутных фигурок, среди которых – совсем не страшный и даже очень трогательный Волк. Еще одна витрина представляет подушки в сдержанных тонах из американского и корейского хлопка, кухонные прихватки и столовые салфетки.

- Выставка замечательная! – делится впечатлениями посетительница выставки «Ситцевые сны», наша гостья из Крыма Екатерина Ларионова. - Смотрю с интересом, потому что сама занимаюсь лоскутным шитьем и руковожу творческой студией «Лоскут» в Севастополе. К тому же, всегда приятно пообщаться с коллегами, узнать от них что-то новое.

Выставка лоскутных работ Татьяны Логвиновой получилась светлой, теплой и душевной.

- Лоскутное шитье очень помогает мне жить. Когда я шью, я счастлива, – признается мастерица. - Каждый человек может заглянуть в свою душу и увидеть там что-то теплое и доброе, что он мог бы дать людям. Потому что человеку принадлежит только то, что он отдает, а всё остальное принадлежит Господу. А отдавать можно и нематериальные вещи, а именно искры своего душевного пламени...

Юлия Лысанюк